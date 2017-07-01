Имена тренеров, сопровождающих атлетов на ЧМ, будут определены 3 июля

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 1 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) проведет в ближайший понедельник совещание и определится с тренерами, которые будут сопровождать легкоатлетов на чемпионат мира в Лондон. Об этом сообщил журналистам президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

1 июля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) опубликовала условия участия в ЧМ-2017 в Лондоне легкоатлетов, получивших от IAAF нейтральный статус. В частности, IAAF разрешила одному тренеру сопровождать спортсмена на чемпионат мира.

"Хорошо, что сегодня IAAF, наконец, отправил нам информацию об условиях участия в чемпионате мира, - признался Шляхтин. - Определились теперь с количеством сопровождающих. В понедельник проведем совещание и определим, кто поедет с каждым спортсменом, а от Федерации всю работу будет координировать Елена Орлова, она же будет держать контакт с IAAF. Сопровождающие тренеры должны получить допуск, и в путь на чемпионат мира".

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа. На данный момент выступить на чемпионате мира пока имеют девять российских легкоатлетов: прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина), барьерист Сергей Шубенков, прыгунья в длину Дарья Клишина, ходок Сергей Широбоков, прыгуны с шестом Анжелика Сидорова, Илья Мудров и Ольга Муллина, копьеметательница Вера Ребрик и метатель молота Алексей Сокирский.