Поветкин после победы над Руденко поблагодарил болельщиков за поддержку

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин поблагодарил болельщиков за поддержку после выигранного боя за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской организации (WBA) против украинца Андрея Руденко. Об этом он сказал после поединка в эфире телеканала "Матч ТВ".

12-раундовый поединок состоялся в Москве и завершился победой Поветкина единогласным решением судей.

"Хотелось бы поблагодарить всех за поддержку, она мне очень нужна, - сказал Поветкин. - Я знал, что это крепкий соперник, просто так не сдастся, что-то не получалось, но этот бой должен был так пройти, чтобы получить опыт. Это хорошо, на таких соперниках я расту. Относительно будущего надо спрашивать у менеджера, у меня остались отличные ощущения, будем идти дальше, исправлять ошибки и становиться сильнее".

В активе россиянина теперь 32 победы (23 - нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 - нокаутом) и три поражения.