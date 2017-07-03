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Генменеджер "Нью-Джерси": Ситуация с Ковальчуком прояснится в ближайшее время

Спорт
3 июля, 3:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Рэй Шеро сообщил, что в ближайшие дни будет вести активные переговоры с агентом российского форварда

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Илья Ковальчук

Илья Ковальчук

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Вопрос будущего российского форварда Ильи Ковальчука в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) решится в ближайшее время. Об этом сообщил генменеджер клуба "Нью-Джерси" Рэй Шеро, которого цитирует портал Northjersey.

"Нью-Джерси" владеет правами на Ковальчука в НХЛ. Срок контракта 34-летнего россиянина с петербургским СКА истек 30 апреля. Ранее сообщалось, что форвард рассчитывает вернуться в НХЛ. В в его услугах, в частности, заинтересован "Коламбус".

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"Я не думаю, что это [неопределенность с будущим Ковальчука] продлится очень долго, - сказал Шеро. - Завтра и в ближайшие пару дней я проведу еще несколько раундов переговоров с его агентом Джеем Гроссманом".

Генменеджер "Нью-Джерси" подчеркнул, что не хочет быть препятствием для возвращения Ковальчука в лигу. Если россиянин подождет еще один сезон, то он станет неограниченно свободным агентом и сможет подписать контракт с любым клубом НХЛ. Ранее Шеро заявил, что не отдаст права на Ковальчука "по дешевке", но готов совершить "честную сделку".

В НХЛ Ковальчук выступал за "Атланту" и "Нью-Джерси" в 2001-2012 годах. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 816 матчей, отметился 417 шайбами и 399 передачами. В розыгрышах Кубка Стэнли в его активе 32 игры, 11 шайб и 16 передач.

В составе СКА нападающий дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в Континентальной хоккейной лиге, в которых набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач).

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