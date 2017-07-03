Есмантович: хоккеист Любимов не будет получать в ЦСКА заоблачные деньги

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МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Деньги не были определяющим фактором при переговорах московского ЦСКА с нападающим Романом Любимовым. Об этом ТАСС рассказал президент хоккейного клуба Игорь Есмантович.
В понедельник армейцы объявили о подписании соглашения с 25-летним форвардом сроком на три года.
"Конечно, переговоры шли сложно - Роман адаптировался в "Филадельфиии", и если клуб сделал ему предложение, значит, он в их интересах, - рассказал о ходе переговоров Есмантович. - Задача была сохранить его в ЦСКА как родного болельщика, как хоккеиста, который может быть кандидатом в национальную сборную. Конечно, может и не быть, но мы понимаем, что это спорт, и он будет в расширенном списке".
"Олимпиада стала очень важным фактором, все-таки Россия - наша страна. Не только мы, но и другие клубы ведут переговоры с хоккеистами, которых надо пытаться возвращать из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Конечно, сложные переговоры были, но мы смогли найти понимание. Это был не вопрос денег, а вопрос переговоров, никаких заоблачных денег у Романа [в ЦСКА] нет", - добавил собеседник ТАСС.
В прошлом сезоне Любимов выступал в НХЛ за клуб "Филадельфия". Он провел 47 матчей, в которых забросил 4 шайбы и сделал 2 результативные передачи. В Континентальной хоккейной лиге Любимов провел за ЦСКА 225 матчей, в которых забросил 23 шайбы и сделал 25 передач.