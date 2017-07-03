Касатонов: Кубок Стэнли может быть показан болельщикам в Музее хоккея в Москве

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МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Кубок Стэнли может быть выставлен на обозрение в столичном Музее хоккея. Об этом рассказал президент спортивно-развлекательного квартала "Парк легенд" Алексей Касатонов, чьи слова корреспонденту ТАСС приводит пресс-служба квартала.
Ранее агент форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгения Малкина и тренера команды Сергея Гончара Геннадий Ушаков сообщил ТАСС, что Малкин и Гончар привезут трофей в Москву в июле.
"Разговаривали с командой Евгения [Малкина] на днях - они рассматривают Музей хоккея как одно из мест, где может побывать Кубок Стэнли во время их приезда в Москву. Будем снова рады видеть Евгения Малкина, Сергея Гончара и Кубок [Стэнли] у нас, - сказал Касатонов. - В прошлом году желающих прикоснуться к трофею было очень много, к сожалению, не всем это удалось. В этот раз откроем предварительную регистрацию и постараемся выделить больше времени для всех".
В минувшем сезоне "Питтсбург" стал обладателем Кубка Стэнли второй год подряд, обыграв в финале "Нэшвилл" с общим счетом 4-2. Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, набрав 28 очков (10 шайб + 18 передач).