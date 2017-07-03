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Словак Саган выиграл третий этап веломногодневки "Тур де Франс"

Спорт
3 июля, 18:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Второе место занял австралиец Майкл Мэттьюс из немецкой команды Team Sunweb

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Петер Саган

Петер Саган

© EPA/Guillaume Horcajuelo

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Словацкий гонщик Петер Саган из немецкой команды Bora-Hansgrohe одержал победу на третьем этапе престижной веломногодневки "Тур де Франс". Этап стартовал в бельгийском городе Вервье, гонщики проехали через Люксембург и финишировали во французском Лонгви.

Дистанцию в 212,5 км Саган преодолел за 5 часов 7 минут и 19 секунд. Второе место занял австралиец Майкл Мэттьюс из немецкой команды Team Sunweb. Третьим финишировал ирландец Дэн Мартин, представляющий бельгийскую команду Quick-Step.

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Для 27-летнего Сагана эта победа стала восьмой на этапах "Тур де Франс".

В генеральной классификации лидерство сохранил британский гонщик Герайнт Томас из команды "Скай". Вторым в общем зачете идет его партнер по команде и соотечественник, трехкратный победитель "Тур де Франс" Крис Фрум, который проигрывает лидеру 12 секунд. Третье место занимает Мэттьюс, уступающий также 12 секунд.

"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре, "Большая петля" по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, пройдет через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш "Тур де Франс" запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.

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