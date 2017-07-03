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Разрешение IAAF для девяти российских юниоров действительно только на ЧМ в Кении

Спорт
3 июля, 21:39 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

В минувший четверг IAAF одобрила заявки девятерых россиян для выступления на юношеском чемпионате мира 2017 года в качестве нейтральных спортсменов

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© AP Photo/Lionel Cironneau

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Девять российских легкоатлетов, получивших от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение выступить на главном для себя старте сезона - юношеском чемпионате мира в Кении, не смогут принять участия в последующих международных соревнованиях. Об этом сообщил ТАСС менеджер IAAF по коммуникациям Яннис Николау.

В минувший четверг IAAF одобрила заявки девятерых россиян для выступления на юношеском чемпионате мира 2017 года в качестве нейтральных спортсменов. К соревнованиям были допущены Аксана Гатауллина (прыжки с шестом), Екатерина Горшенина, Салават Илькаев, Эльвира Хасанова, Сергей Кожевников (все - спортивная ходьба), Полина Миллер, Варвара Назибулина (обе - бег на короткие дистанции), Данила Тундыков (бег на средние дистанции) и Валентина Ульянова (прыжки в высоту). Миллер и Гатауллина планировали после ЧМ выступить на юниорском первенстве Европы в итальянском Гроссето.

"Бюро по пересмотру получило запросы от спортсменов и рассматривало возможность участия только в юношеском чемпионате мира", - заметил Николау.

В пятницу ТАСС стало известно, что отправится на ЧМ в Найроби изъявили желание четыре ходока: Горшенина, Илкаев, Хасанова и Кожевников, а также бегунья на спринтерские дистанции Миллер.

Чемпионат мира в Найроби пройдет с 12 по 16 июля.

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