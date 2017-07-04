ВТБ подал иск к Ассоциации зимних видов спорта на сумму 3,9 млрд рублей

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Банк ВТБ подал иск в Арбитражный суд Москвы к Ассоциации зимних видов спорта на сумму 3,9 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте суда.
В январе сообщалось, что ВТБ намерен обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании банкротом ассоциации. Отмечалось, что намерение подать иск о банкротстве связано с наличием у организации непогашенной задолженности перед банком, а также признаков банкротства.
Ассоциация общероссийских общественных организаций "Ассоциация зимних олимпийских видов спорта" была основана в 2004 году. Ее членами являются различные общероссийские общественные объединения по зимним олимпийским видам спорта. Основные цели деятельности организации состоят в содействии проведению в Российской Федерации государственной политики в области спорта и спортивной работы, направленной на становление и развитие массового спорта в России и повышение роли и значения регионального и детско-юношеского спорта.