Агент: хоккеист Дугин может остаться в московском "Динамо", если ему предложат контракт

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МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Егор Дугин, получивший статус неограниченно свободного агента, готов остаться в московском клуба Континентальной хоккейной лиги "Динамо", если ему предложат контракт. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Шуми Бабаев.
Дугин, как и ряд других хоккеистов "Динамо", получил этот статус после обращения в КХЛ в связи с задолженностью АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо" перед игроками по зарплате за три месяца. Ранее новая юридическая структура ООО "ХК "Динамо" подала заявку в лигу на участие в чемпионате. КХЛ заявку удовлетворила.
"Если новое "Динамо" даст контракт, то он останется. Я бы хотел, чтобы он остался, - сказал Бабаев. - Помимо "Динамо", к нему есть заинтересованность еще от двух клубов, которые интересны нам".
Нынешний контракт Дугина, подписанный с АНО "ОХК "Динамо", истекает в конце следующего сезона.