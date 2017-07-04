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Агент: хоккеист Дугин может остаться в московском "Динамо", если ему предложат контракт

Спорт
4 июля, 20:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Дугин получил статус неограниченно свободного агента после обращения в КХЛ в связи с задолженностью по зарплате за три месяца

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Егор Дугин (слева)

Егор Дугин (слева)

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Егор Дугин, получивший статус неограниченно свободного агента, готов остаться в московском клуба Континентальной хоккейной лиги "Динамо", если ему предложат контракт. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Шуми Бабаев.

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Часть хоккеистов московского "Динамо" получила статус неограниченно свободных агентов

Дугин, как и ряд других хоккеистов "Динамо", получил этот статус после обращения в КХЛ в связи с задолженностью АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо" перед игроками по зарплате за три месяца. Ранее новая юридическая структура ООО "ХК "Динамо" подала заявку в лигу на участие в чемпионате. КХЛ заявку удовлетворила.

"Если новое "Динамо" даст контракт, то он останется. Я бы хотел, чтобы он остался, - сказал Бабаев. - Помимо "Динамо", к нему есть заинтересованность еще от двух клубов, которые интересны нам".

Нынешний контракт Дугина, подписанный с АНО "ОХК "Динамо", истекает в конце следующего сезона.

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