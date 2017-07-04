Агент: хоккеист Дугин может остаться в московском "Динамо", если ему предложат контракт

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Егор Дугин, получивший статус неограниченно свободного агента, готов остаться в московском клуба Континентальной хоккейной лиги "Динамо", если ему предложат контракт. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Шуми Бабаев.

Дугин, как и ряд других хоккеистов "Динамо", получил этот статус после обращения в КХЛ в связи с задолженностью АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо" перед игроками по зарплате за три месяца. Ранее новая юридическая структура ООО "ХК "Динамо" подала заявку в лигу на участие в чемпионате. КХЛ заявку удовлетворила.

"Если новое "Динамо" даст контракт, то он останется. Я бы хотел, чтобы он остался, - сказал Бабаев. - Помимо "Динамо", к нему есть заинтересованность еще от двух клубов, которые интересны нам".

Нынешний контракт Дугина, подписанный с АНО "ОХК "Динамо", истекает в конце следующего сезона.