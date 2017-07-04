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Саган дисквалифицирован с "Тур де Франс" из-за того, что спровоцировал падение Кавендиша

Спорт
4 июля, 21:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

По мнению жюри гонки, словак оказался виновным в завале гонщиков за 30 секунд до финиша четвертого этапа

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Падение на финише четвертого этапа "Тур де Франс"

Падение на финише четвертого этапа "Тур де Франс"

© EPA/YOAN VALAT

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Судьи престижной веломногодневки "Тур де Франс" по окончании четвертого этапа приняли решение дисквалифицировать словацкого гонщика Петера Сагана из немецкой команды Bora-Hansgrohe за нарушение правил. Об этом было объявлено на специально организованной пресс-коференции.

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Француз Демар стал победителем четвертого этапа веломногодневки "Тур де Франс"

Четвертый этап "Тур де Франс" стартовал в Мондорф-ле-Бен [Люксембург], а завершился во французском Вители во вторник. Француз Арно Демар из команды FDJ стал первым, Саган финишировал вторым. По окончании четырех этапов словак шел вторым в генеральной классификации.

По мнению жюри "Тур де Франс", Саган оказался виновным в завале гонщиков за 30 секунд до финиша. Словак оттолкнул британца Марка Кавендиша, когда тот постарался объехать его. В результате Кавиндиш упал, зацепив соотечественника Бена Свифта и немца Йона Дегенкольба.

27-летний Саган восемь раз побеждал на этапах "Тур де Франс", в том числе и третий этап нынешней веломногодневки. Дважды словак становился чемпионом мира (2015, 2016) и один раз - чемпионом Европы (2016).

"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре, "Большая петля" по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш "Тур де Франс" запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.

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