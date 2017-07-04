Саган дисквалифицирован с "Тур де Франс" из-за того, что спровоцировал падение Кавендиша

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Судьи престижной веломногодневки "Тур де Франс" по окончании четвертого этапа приняли решение дисквалифицировать словацкого гонщика Петера Сагана из немецкой команды Bora-Hansgrohe за нарушение правил. Об этом было объявлено на специально организованной пресс-коференции.

Четвертый этап "Тур де Франс" стартовал в Мондорф-ле-Бен [Люксембург], а завершился во французском Вители во вторник. Француз Арно Демар из команды FDJ стал первым, Саган финишировал вторым. По окончании четырех этапов словак шел вторым в генеральной классификации.

По мнению жюри "Тур де Франс", Саган оказался виновным в завале гонщиков за 30 секунд до финиша. Словак оттолкнул британца Марка Кавендиша, когда тот постарался объехать его. В результате Кавиндиш упал, зацепив соотечественника Бена Свифта и немца Йона Дегенкольба.

27-летний Саган восемь раз побеждал на этапах "Тур де Франс", в том числе и третий этап нынешней веломногодневки. Дважды словак становился чемпионом мира (2015, 2016) и один раз - чемпионом Европы (2016).

"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре, "Большая петля" по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш "Тур де Франс" запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.

Sagan looks like he cuts across & flicks elbow at @MarkCavendish #tourdefrance2017 pic.twitter.com/YHvGm6ASK4 — UlstersNo1 (@going_for55) 4 июля 2017 г.