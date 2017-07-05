Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Газзаев предложил назвать оставшееся до ЧМ по футболу время Годом надежды

Спорт
5 июля, 10:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Депутат надеется, что сборная России покажет достойные результаты за время, оставшееся до ЧМ-2018

Поделиться
Материал из 1 страницы
Валерий Газзаев

Валерий Газзаев

© Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев предложил назвать время, оставшееся до чемпионата мира по футболу, Годом надежды. Он надеется, что за это время сборная России покажет достойные результаты.

"Остался год до начала чемпионата [мира]. Давайте назовем его Годом надежды, и будем надеяться, что наша сборная сделает правильные выводы и покажет хорошие результаты", - заявил в среду политик журналистам.

В 2018 году Россия примет чемпионат мира, турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах с 14 июня по 15 июля. 

Смотрите также

Мутко ожидает, что на ЧМ-2018 приедет до миллиона туристов

Британская делегация высоко оценила подготовку Нижнего Новгорода к ЧМ-2018

Мутко: Кубок конфедераций прошел на высоком уровне, но ЧМ-2018 в разы сложнее

Исинбаева: выход из группы будет задачей-минимум для сборной России на ЧМ-2018

Тренер сборной Мексики по футболу считает, что ЧМ-2018 в России пройдет отлично

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
25
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
20
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам
Футболисты сборной Португалии
20
Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии
2
Арабские страны получили ответ Катара на их требования
3
Захарова: посольство РФ в Киеве занимается судьбой задержанного на Украине Агеева
4
Пьяный житель Хакасии выстрелил в ребенка за отказ убрать мусор
5
Очередной транш МВФ Украине отложен до осени
6
"Известия": летчик Ярошенко обратился к Трампу с просьбой о возвращении в Россию
7
Стратегическое партнерство: итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина
Темы дня
Загрузка...
Реклама