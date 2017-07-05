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Мутко убежден, что сборная России покажет достойный результат на ЧМ-2018

Спорт
5 июля, 14:13 дата обновления: 5 июля, 14:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Вице-премьер заявил, что верит в российскую команду

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Футболисты сборной России

Футболисты сборной России

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу на чемпионате мира 2018 года наверняка выступит достойно. Такое мнение на пленарном заседании Госдумы в рамках "правительственного часа" высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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"Если есть советы насчет того, что нужно сделать, я открыт, главный тренер открыт. Я верю в нашу команду. Убежден, что она покажет достойный результат на чемпионате мира", - сказал Мутко.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде и Саранске.

"Я понимаю свою зону ответственности. Я вернулся, потому что этот бардак надоел, эти склоки, скандалы, отсутствие ясной стратегии и политики. Сейчас есть конкретная цель - это чемпионат мира. Сегодня инопланетян не будет, мы приняли программу, сократили лимит легионеров, это критикуется, но у нас есть 60 игроков, других не будет", - отметил вице-премьер РФ.

"Во главе сборной мы поставили одного из самых уважаемых тренеров (Станислава Черчесова - прим. ТАСС), думающего специалиста, переживающего за страну. Вся команда была обновлена, у нас из нынешнего состава только три игрока выступали на чемпионате Европы 2016 года", - сказал Мутко.

"Я тоже хочу, чтобы у сборной был результат. Может быть, хочу этого больше, чем кто-либо. Но так сразу все не бывает", - добавил Мутко.

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