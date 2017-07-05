Мутко убежден, что сборная России покажет достойный результат на ЧМ-2018

Мутко: Дзюба и Кокорин находятся в расширенном списке кандидатов в сборную РоссииСпорт 5 июля, 15:45
Мутко: российские телеканалы могут заплатить за телеправа ЧМ-2018 не больше $40 млнСпорт 5 июля, 15:40
От "Искателей"до "Зубра": пять главных произведений Даниила ГранинаКультура 5 июля, 15:40
Первая парусная регата в Чечне проходит при информподдержке ТАССНовости агентства 5 июля, 15:38
Мутко: работа по созданию инфраструктуры для олимпийских видов спорта продолжитсяСпорт 5 июля, 15:36
Главгосэкспертиза одобрила проект строительства участка ВСМ от Москвы до ВладимираТранспорт 5 июля, 15:33
Мутко: лимит на легионеров в РФПЛ не обязательно будет по схеме "10+15"Спорт 5 июля, 15:32
Мутко: Федерация бокса России имеет хорошие шансы на проведение ЧМ-2019 в СочиСпорт 5 июля, 15:29
На Среднем Урале планируют продолжить восстановление единственного в регионе кремляНовости Урала 5 июля, 15:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу на чемпионате мира 2018 года наверняка выступит достойно. Такое мнение на пленарном заседании Госдумы в рамках "правительственного часа" высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
"Если есть советы насчет того, что нужно сделать, я открыт, главный тренер открыт. Я верю в нашу команду. Убежден, что она покажет достойный результат на чемпионате мира", - сказал Мутко.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде и Саранске.
"Я понимаю свою зону ответственности. Я вернулся, потому что этот бардак надоел, эти склоки, скандалы, отсутствие ясной стратегии и политики. Сейчас есть конкретная цель - это чемпионат мира. Сегодня инопланетян не будет, мы приняли программу, сократили лимит легионеров, это критикуется, но у нас есть 60 игроков, других не будет", - отметил вице-премьер РФ.
"Во главе сборной мы поставили одного из самых уважаемых тренеров (Станислава Черчесова - прим. ТАСС), думающего специалиста, переживающего за страну. Вся команда была обновлена, у нас из нынешнего состава только три игрока выступали на чемпионате Европы 2016 года", - сказал Мутко.
"Я тоже хочу, чтобы у сборной был результат. Может быть, хочу этого больше, чем кто-либо. Но так сразу все не бывает", - добавил Мутко.