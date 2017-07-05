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ФИФА не будет менять время начала финала ЧМ-2018 по просьбе телеканалов

Спорт
5 июля, 19:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Олег Кошелев

Финал чемпионата мира по футболу начнется в 18:00 мск

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Международная федерация футбола (ФИФА) не рассматривает возможность изменения времени начала финального матча чемпионата мира 2018 года в России, несмотря на соответствующие запросы ряда телеканалов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.

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Ранее издание Daily Mail сообщило, что Би-би-си и несколько других каналов обратились к ФИФА с просьбой перенести время начала финала ЧМ-2018 из-за совпадения со временем начала решающего матча Уимблдонского теннисного турнира в мужском одиночном разряде.

"Время начала матчей было установлено в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами с учетом таких аспектов, как международный рынок вещания и удобство для болельщиков. Оба рассматривались с точки зрения получения максимальной посещаемости на стадионе и привлечения максимальной телеаудитории по всему миру. С учетом всех обсуждений 2 декабря 2015 года было принято решение, что финал чемпионата мира начнется в 18:00 мск. Возможность изменения начала матча не рассматривается", - говорится в заявлении пресс-службы.

Финал чемпионата мира пройдет 15 июля 2018 года в Москве на стадионе "Лужники".

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