ФИФА не будет менять время начала финала ЧМ-2018 по просьбе телеканалов

Семин надеется, что Сычев со временем вернется в основной состав "Локомотива"Спорт 5 июля, 20:10
Дмитрий Сычев стал футболистом команды "Локомотив-Казанка"Спорт 5 июля, 19:53
NYT: КНДР способна за час выпустить по Сеулу 300 тыс. снарядовМеждународная панорама 5 июля, 19:40
Россиянин Хачанов победил бразильца Монтейро во втором круге УимблдонаСпорт 5 июля, 19:40
Тренер Владимир Буре перенес инсульт и находится в тяжелом состоянииСпорт 5 июля, 19:30
Россиянин Медведев проиграл бельгийцу Бемельмансу во втором круге УимблдонаСпорт 5 июля, 19:28
ФИФА не будет менять время начала финала ЧМ-2018 по просьбе телеканаловСпорт 5 июля, 19:24
В Москве в среду вечером ожидаются гроза, дождь и усиление ветраМосква 5 июля, 19:10
В Дагестане могут создать первый в России геопарк ЮНЕСКОВ стране 5 июля, 19:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Международная федерация футбола (ФИФА) не рассматривает возможность изменения времени начала финального матча чемпионата мира 2018 года в России, несмотря на соответствующие запросы ряда телеканалов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.
Ранее издание Daily Mail сообщило, что Би-би-си и несколько других каналов обратились к ФИФА с просьбой перенести время начала финала ЧМ-2018 из-за совпадения со временем начала решающего матча Уимблдонского теннисного турнира в мужском одиночном разряде.
"Время начала матчей было установлено в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами с учетом таких аспектов, как международный рынок вещания и удобство для болельщиков. Оба рассматривались с точки зрения получения максимальной посещаемости на стадионе и привлечения максимальной телеаудитории по всему миру. С учетом всех обсуждений 2 декабря 2015 года было принято решение, что финал чемпионата мира начнется в 18:00 мск. Возможность изменения начала матча не рассматривается", - говорится в заявлении пресс-службы.
Финал чемпионата мира пройдет 15 июля 2018 года в Москве на стадионе "Лужники".