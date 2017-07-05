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Геркус: контракт Сычева с "Локомотивом-Казанкой" рассчитан на год

Спорт
5 июля, 20:52 дата обновления: 5 июля, 20:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

В среду было объявлено о том, что 33-летний форвард стал капитаном команды

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Дмитрий Сычев

Дмитрий Сычев

© EPA/VIRGINIE LEFOUR, архив

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Контракт бывшего футболиста сборной России Дмитрия Сычева с "Локомотивом-Казанкой" рассчитан на год, это взаимовыгодное сотрудничество. Об этом ТАСС рассказал президент московского "Локомотив" Илья Геркус.

В среду было объявлено о том, что 33-летний форвард стал капитаном команды Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Локомотив-Казанка", входящей в структуру ФК "Локомотив".

"Мне кажется, что это хорошая идея - Дмитрий хочет играть, мы рады его видеть. Это полезное, взаимовыгодное сотрудничество. Всем от этого будет хорошо - и ему, и болельщикам, и игрокам ["Локомотива-Казанки"]. Пока контракт заключен на один год, а там посмотрим", - сказал Геркус.

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На презентации команды ПФЛ главный тренер "Локомотива" Юрия Семин сказал, что ждет Сычева в основном составе железнодорожников. На вопрос, возможно ли это, Геркус ответил: "Все бывает, все в руках Дмитрия".

Президент "Локомотива" отметил, что о новичках команды пока говорить рано. "Как только будет что-то приближаться, мы будем об этом говорить, а пока рано", - сказал он, воздержавшись от комментариев по поводу информации СМИ о том, что "Локомотив" интересуется нигерийским нападающим австрийской "Аустрии" Оларенважу Кайоде и польским полузащитником французского "Лицона" Мацеем Рыбусом.

Ранее Сычев играл за "Спартак" (2002), французский "Марсель" (2003 - 2004), "Локомотив" (2004 - 2015), белорусское "Динамо" (2013), "Волгу" из Нижнего Новгорода (2013 - 2014), казахстанский "Окжетпес" (2015). В 2017 году выступал за пляжный футбольный клуб "Локомотив". Сычев на высшем клубном уровне в различных турнирах провел 381 матч и забил 115 мячей. В активе форварда 47 матчей и 15 голов за сборную России.

"Локомотив-Казанка" - вторая команда в структуре московского футбольного клуба "Локомотив". Команда комплектуется, в основном, за счет выпускников академии "Локомотива" и игроков молодежного состава клуба.

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