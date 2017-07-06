Самура: кубок мира по футболу символизирует объединение всей планеты вокруг ЧМ

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Кубок мира по футболу восхищает миллионы людей и символизирует объединение всей планеты вокруг такого праздника, как чемпионат мира. Об этом на презентации тура кубка мира на стадионе "Лужники" заявила генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура.

"В мире спорта нет другого такого знаменательного кубка, как этот, весь мир знает о нем и смотрит на него, как на произведение искусства. Он ассоциируется с победами и, конечно, каждый игрок мечтает подержать его в руках. Для ФИФА этот трофей несколько больше - все ценности, которые поддерживает организация, он символизирует объединение мира вокруг такого праздника. Это предмет восхищения миллионов болельщиков футбола по всему миру", - сказала Самура.

"Мы больше 10 лет даем возможность почитателям футбола ознакомиться с трофеем. Начиная с сентября этот трофей будет путешествовать по 24 городам России, россияне будут гордиться, что проведут чемпионат мира в следующем году. Я уверена, что у тысяч болельщиков останутся незабываемые воспоминания", - добавила она.

Важность предстоящего тура отметил чемпион мира в составе сборной Франции Марсель Десайи. "Футбол очень вдохновляет болельщиков и детей, которые его смотрят. Думаю, чемпионат мира в России даст дополнительную мотивацию российским детям, футбол создает незабываемые впечатления, поэтому уверен, что болельщики останутся довольны. Конечно, сейчас мы живем в мире бизнеса, и ценности изменились, но футбол по-прежнему несет ценности людям", - сказал он.

Собравшихся поприветствовал на видео космонавт Федор Юрчихин: "Кубок мира совершит грандиозное путешествие. Друзья, которые любят футбол, праздник начинается!"

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.