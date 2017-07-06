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Самура: кубок мира по футболу символизирует объединение всей планеты вокруг ЧМ

Спорт
6 июля, 17:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года

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Фатма Самура

Фатма Самура

© EPA/ANATOLY MALTSEV

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Кубок мира по футболу восхищает миллионы людей и символизирует объединение всей планеты вокруг такого праздника, как чемпионат мира. Об этом на презентации тура кубка мира на стадионе "Лужники" заявила генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура.

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"В мире спорта нет другого такого знаменательного кубка, как этот, весь мир знает о нем и смотрит на него, как на произведение искусства. Он ассоциируется с победами и, конечно, каждый игрок мечтает подержать его в руках. Для ФИФА этот трофей несколько больше - все ценности, которые поддерживает организация, он символизирует объединение мира вокруг такого праздника. Это предмет восхищения миллионов болельщиков футбола по всему миру", - сказала Самура.

"Мы больше 10 лет даем возможность почитателям футбола ознакомиться с трофеем. Начиная с сентября этот трофей будет путешествовать по 24 городам России, россияне будут гордиться, что проведут чемпионат мира в следующем году. Я уверена, что у тысяч болельщиков останутся незабываемые воспоминания", - добавила она.

Важность предстоящего тура отметил чемпион мира в составе сборной Франции Марсель Десайи. "Футбол очень вдохновляет болельщиков и детей, которые его смотрят. Думаю, чемпионат мира в России даст дополнительную мотивацию российским детям, футбол создает незабываемые впечатления, поэтому уверен, что болельщики останутся довольны. Конечно, сейчас мы живем в мире бизнеса, и ценности изменились, но футбол по-прежнему несет ценности людям", - сказал он.

Собравшихся поприветствовал на видео космонавт Федор Юрчихин: "Кубок мира совершит грандиозное путешествие. Друзья, которые любят футбол, праздник начинается!"

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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