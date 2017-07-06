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Клишина стала четвертой в прыжках в длину на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне

Спорт
6 июля, 21:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Победила сербка Ивана Шпанович

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Дарья Клишина

Дарья Клишина

© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, архив

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Двукратная чемпионка Европы в помещении в прыжках в длину россиянка Дарья Клишина заняла четвертое место на этапе "Бриллиантовой лиги" в швейцарской Лозанне. Спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, показала результат 6,64 метра.

Победила сербка Ивана Шпанович (6,79), второе место заняла американка Шакела Сондерс (6,68), третьей стала ее соотечественница Тианна Бартолетта (6,65).

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Дарья Клишина

Клишина выступит на турнире в Беллинцоне 18 июля

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

В нынешнем летнем сезоне турнир в Лозанне стал пятым для Клишиной на международной арене. В конце мая на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине она стала четвертой с результатом 6,70 м. 2 июня на турнире, который проходил на центральной площади австрийского Инсбрука, Клишина заняла первое место (6,48). На этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло 15 июня спортсменка, прыгнув на 6,75 м, стала второй, а двумя днями позже в словацком Самурине с таким же результатом (6,75) заняла первое место.

Затем Клишина 18 июля выступит на международном турнире в швейцарском Беллинцоне, который станет ее заключительным стартом перед чемпионатом мира в Лондоне. Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

Клишина на Олимпиаде-2016 была единственной представительницей России на легкоатлетическом турнире, заняв девятое место (6,63).

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