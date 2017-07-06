Клишина стала четвертой в прыжках в длину на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне

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Клишина стала четвертой в прыжках в длину на этапе "Бриллиантовой лиги" в ЛозаннеСпорт 6 июля, 21:34
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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Двукратная чемпионка Европы в помещении в прыжках в длину россиянка Дарья Клишина заняла четвертое место на этапе "Бриллиантовой лиги" в швейцарской Лозанне. Спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, показала результат 6,64 метра.
Победила сербка Ивана Шпанович (6,79), второе место заняла американка Шакела Сондерс (6,68), третьей стала ее соотечественница Тианна Бартолетта (6,65).
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
В нынешнем летнем сезоне турнир в Лозанне стал пятым для Клишиной на международной арене. В конце мая на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине она стала четвертой с результатом 6,70 м. 2 июня на турнире, который проходил на центральной площади австрийского Инсбрука, Клишина заняла первое место (6,48). На этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло 15 июня спортсменка, прыгнув на 6,75 м, стала второй, а двумя днями позже в словацком Самурине с таким же результатом (6,75) заняла первое место.
Затем Клишина 18 июля выступит на международном турнире в швейцарском Беллинцоне, который станет ее заключительным стартом перед чемпионатом мира в Лондоне. Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.
Клишина на Олимпиаде-2016 была единственной представительницей России на легкоатлетическом турнире, заняв девятое место (6,63).