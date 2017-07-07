Более 9 тысяч гостиниц прошли классификацию к ЧМ-2018

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АСТРАХАНЬ, 7 июля. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Обязательную классификацию, проводимую в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, прошли более 9 тысяч российских гостиниц. Об этом в пятницу ТАСС сообщила директор департамента туризма и региональной политики Министерства культуры России Ольга Ярилова, которая находится в Астрахани с рабочей поездкой.
"Основная задача Министерства культуры - проконтролировать, как будут готовы отели, которые уже созданы и построены к чемпионату. Это заключалось в проведении обязательной классификации, и сегодня я могу констатировать, что у нас 100% таких отелей проклассифицированы. У международных организаций нет к нам никаких вопросов и замечаний. Проклассифицированы 9005 гостиниц", - сказала Ярилова.
По ее словам, такого количества отелей и гостиниц будет вполне достаточно для того, чтобы принять всех гостей предстоящего мирового первенства.
"Сервис будет достойным. Более того, мы регулировали цены на гостиницы на период проведения Кубка конфедераций (прошел в России с 17 июня по 2 июля - прим. ТАСС) и чемпионата мира по футболу, все необходимые постановления и акты приняты, поэтому на сегодняшний день нет повода для волнения. А опыт Кубка конфедераций показывает, что мы готовы к проведению чемпионата мира", - заметила она.
Ярилова добавила, что для болельщиков будет подготовлена разнообразная туристическая программа. Так, Минкультуры совместно с регионами и ведущими туроператорами уже проанализировало более тысячи маршрутов. Сейчас сформированы турпрограммы всех 11 городов, в которых пройдут матчи ЧМ-2018. Причем ставка сделана не только на спорт.
Например, в Нижегородской области для гостей турнира будут организованы экскурсионные прогулки на воздушных шарах, в Калининграде будут "янтарные" маршруты, в Свердловской области можно будет посетить золотые рудники, а в Ростове-на-Дону туристов познакомят с уникальными сокровищами кочевников Евразии.
"Мы понимаем, что, конечно, в первую очередь, к нам приедут болельщики - мужчины. Во-вторых, это будет молодежь. Но, может быть, они приедут со своими девушками, женами, поэтому программы будут самые разнообразные, на любой вкус, возраст и кошелек", - подытожила собеседница агентства.
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.