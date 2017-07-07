Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ПКР предложил допустить к международным стартам 947 российских паралимпийцев

Спорт
7 июля, 17:31 дата обновления: 7 июля, 17:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

243 спортсмена уже подписали антидопинговые декларации

Поделиться
Материал из 1 страницы
Соревнования по паравелоспорту

Соревнования по паравелоспорту

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) направил рабочей группе Международного паралимпийского комитета (МПК) и руководству организации список из 947 российских спортсменов, которых предлагает допустить к международным стартам.

Смотрите также

Хрычиков: восстановление ПКР не зависит от ситуации с РУСАДА

Об этом сообщает пресс-служба ПКР.

Из 947 заявленных спортсменов 243 уже подписали антидопинговые декларации.

В сообщении также сказано, что в настоящее время в регистрируемые пулы тестирования РУСАДА, МПК и международных спортивных федераций входит 210 российских спортсменов-паралимпийцев.

Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете было приостановлено 7 августа 2016 года, вследствие чего все российские спортсмены не были допущены к выступлению на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. ПКР после отстранения спортсменов от Игр-2016 принял решение провести альтернативные соревнования на территории России, которые состоялись в начале сентября на аренах Подмосковья.

Решение о восстановлении членства ПКР в связи с невыполнением некоторых пунктов дорожной карты отложено до сентября нынешнего года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
25
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
20
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам
Футболисты сборной Португалии
20
Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Трамп проводят встречу на полях саммита G20
2
Комитет ПА ОБСЕ сохранил в своей резолюции утверждения о "гибридных силах" РФ в Донбассе
3
В центре Луганска произошли два взрыва
4
Встреча Путина и Трампа на саммите G20. Видеотрансляция
5
Взрыв в Луганске признали терактом
6
Путин и Трамп пожали друг другу руки при встрече
7
В делегации Путина из СМИ узнали о нападении на охрану их отеля в Гамбурге
Темы дня
Реклама