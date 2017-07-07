ПКР предложил допустить к международным стартам 947 российских паралимпийцев

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) направил рабочей группе Международного паралимпийского комитета (МПК) и руководству организации список из 947 российских спортсменов, которых предлагает допустить к международным стартам.

Об этом сообщает пресс-служба ПКР.

Из 947 заявленных спортсменов 243 уже подписали антидопинговые декларации.

В сообщении также сказано, что в настоящее время в регистрируемые пулы тестирования РУСАДА, МПК и международных спортивных федераций входит 210 российских спортсменов-паралимпийцев.

Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете было приостановлено 7 августа 2016 года, вследствие чего все российские спортсмены не были допущены к выступлению на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. ПКР после отстранения спортсменов от Игр-2016 принял решение провести альтернативные соревнования на территории России, которые состоялись в начале сентября на аренах Подмосковья.

Решение о восстановлении членства ПКР в связи с невыполнением некоторых пунктов дорожной карты отложено до сентября нынешнего года.