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Светлана Кузнецова вышла в 1/8 финала Уимблдона

Спорт
8 июля, 14:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

В матче третьего круга россиянка победила Полону Херцог из Словении со счетом 6:4, 6:0

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Светлана Кузнецова

Светлана Кузнецова

© EPA/NIC BOTHMA

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россиянка Светлана Кузнецова обыграла Полону Херцог из Словении в матче третьего круга Уимлдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн).

Кузнецова, "посеянная" на турнире под седьмым номером, победила в двух сетах со счетом 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 5 минут.

В 1/8 финала Кузнецова сыграет с победительницей матча между полькой Агнешкой Радваньской (7) и Тимеей Бачински из Швейцарии (19).

Кузнецова остается единственной россиянкой, продолжающей выступление на Уимблдоне в женском одиночном турнире.

Турнир завершится 16 июля.

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