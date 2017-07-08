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Чудинов проведет бой с Файгенбутцем, его поединок на Красной площади отменен

Спорт
8 июля, 16:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

30-летний Чудинов должен был провести бой 22 июля с испанцем Мариано Иларио

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Дмитрий Чудинов

Дмитрий Чудинов

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Дмитрий Чудинов проведет поединок с немцем Винсентом Файгенбутцем за титул интерконтинентального чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 76,2 кг, его бой за титул чемпиона Европы по версии Европейского боксерского союза (EBU) 22 июля на Красной площади не состоится. Об этом ТАСС сообщил представитель российского боксера Умар Кремлев.

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"IBF предложила нам бой с Файгенбутцем, он пройдет либо в Германии, либо в России до конца августа, - сказал Кремлев. - Запланированный на 22 июля бой Дмитрия не состоится".

30-летний Чудинов должен был провести бой 22 июля с испанцем Мариано Иларио.

В активе Чудинова 20 побед (13 - нокаутом) на профессиональном ринге, одно поражение и две ничьи. 21-летний Файгенбутц одержал победы в 26 поединках (23 - нокаутом) и потерпел поражения в двух.

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