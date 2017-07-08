Глава ASOIF предлагает ограничить сроки полномочий президентов международных федераций

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент Ассоциации международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF) Франческо Риччи-Битти заявил, что для глав международных федераций по олимпийским видам спорта должны быть введены определенные сроки для исполнения полномочий. Слова Риччи-Битти приводит портал Insidethegames.biz.
"Во время моего пребывания в качестве президента Международной федерации тенниса (ITF) я ввел ограничения по срокам, и это действительно поспособствовало лучшему управлению в данном виде спорта. Я полностью поддерживаю идею введения временных ограничений для руководителей международных федераций олимпийских видов спорта", - сообщил Риччи-Битти.
По мнению чиновника, данная инициатива позволит улучшить систему управления организациями и избежать монополии власти вокруг одних лиц.
Различные федерации, в том числе Международная ассоциация легкоатлетических федераций, Международная федерация футбола, Международный союз велосипедистов, ввели максимальные сроки исполнения полномочий на посту президента организаций в 12 лет. В Международной федерации волейбола также введен 12-летний срок президентства, с первым сроком на восемь лет и вторым - на четыре. Международная федерация плавания, наоборот, увеличила срок президентства с 8 до 12 лет и отменила лимит по возрасту. В то же время, во многих федерациях такие временные ограничения отсутствуют.
В мае в пятый раз на должность президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) был избран 78-летний Тамаш Аян. С учетом нового четырехлетнего срока суммарное время пребывания на посту для Аяна составит 12 лет. Олегарио Васкес Ранья занимает пост президента Международной федерации спортивной стрельбы с 1980 года. Клаус Шорманн 24 года работает в качестве президента Международного союза современного пятиборья, Хассан Мустафа - 17 лет на посту главы Международной федерации гандбола.