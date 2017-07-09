Чагин: ралли "Шелковый путь" стимулирует развитие спорта в России

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УФА, 9 июля. /ТАСС/. Ралли "Шелковый путь", который могут увидеть тысячи зрителей, стимулирует развитие спорта в России. Такое мнение высказал в Уфе журналистам руководитель проекта Владимир Чагин.
В воскресенье участники международного ралли прибыли в Башкирию. Перед Уфой их маршруты разошлись: машины сервиса и обеспечения направились в палаточный лагерь-бивуак, а спортивные автомобили проследовали в саму столицу республики, где их ждала торжественная встреча. Как передает корреспондент ТАСС, на площади Салавата Юлаева гостей приветствовали около 10 тысяч жителей и гостей Уфы. Некоторые участники останавливали свои автомобили и фотографировались с болельщиками, отвечали на их вопросы, но большинство экипажей все же ограничивалось лишь гудком клаксона, проезжая дистанцию без остановки.
"Такие мероприятия развивают массовый и профессиональный спорт", - сказал Чагин. "Болельщики могут увидеть мировые именитые команды. В этом году как никогда интернациональный состав участников, звездный. Вы увидите сильнейшую, мощную, полноприводную технику мира", - отметил он.
Чагин считает, что главным испытанием для спортсменов станет преодоление участков по степям Казахстана и пустыне Гоби, где температура доходит до 50 градусов. "Это проверка на прочность автомобилей и выносливости людей", - заключил руководитель проекта.
"Мне очень нравится этот этап, как тепло нас встречают", - рассказал журналистам голландец Мартин ван ден Бринк из команды Renault, который финишировал первым по итогам второго этапа ралли-рейда в зачете грузовиков. "Видел машины, которые сошли, перевернулись, но у участников есть время починить их", - отметил он, продолжив маршрут.
Старт международного ралли "Шелковый путь - 2017" состоялся 7 июля на Красной площади в Москве. Финиш запланирован в одной из древних столиц Китая - городе Сиань 22 июля. Общая протяженность гонки составит 9599 километров (длина скоростных участков - 4094 км).