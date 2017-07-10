Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кириленко: женская сборная России по баскетболу 3х3 будет бороться за высокие места на ОИ

Спорт
10 июля, 0:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

В воскресенье женская сборная России выиграла чемпионат Европы по баскетболу 3х3

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России по баскетболу 3х3, победившая на чемпионате Европы, способна побороться на Олимпиаде 2020 года за самые высокие места. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

Смотрите также

Женская сборная России выиграла чемпионат Европы по баскетболу 3х3

В воскресенье женская сборная России выиграла чемпионат Европы по баскетболу 3х3. В финальном матче россиянки оказались сильнее команды Испании со счетом 22:14. Ранее женская сборная России стала победителем Кубка мира.

"Двойная победа нашей женской сборной - огромный успех, девушки просто молодцы, - сказал Кириленко. - У нас действительно появилась отличная команда, которая имеет все шансы попасть на Олимпийские игры в Токио и бороться там за самые высокие места. Пока же впереди будут новые чемпионаты мира и Европы. И на них необходимо доказать, что эти два триумфа не были случайными. Не сомневаюсь, что нашим девушкам это по силам".

В июне Международный олимпийский комитет включил в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин, в том числе мужские и женские соревнования по баскетболу в формате "три на три".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Яхты в облаках: в Чечне прошла первая парусная регата
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
8
Экипаж чеха Коломы лидирует в зачете грузовиков после первого этапа ралли "Шелковый путь"
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Купальный сезон в Москве может открыться в конце июля
2
Песков: Меркель и Макрон признают ситуацию на Украине недопустимой
3
Песков: Путин остался доволен первой встречей с Трампом
4
Похороны Глазунова состоятся на Новодевичьем кладбище 11 июля
5
Путин попросит Генпрокуратуру разобраться с "хамством" руководства завода в Нижнем Тагиле
6
Путин: российская экономика совершенно очевидно вышла из рецессии
7
СК подтвердил проведение проверки по факту смерти Антона Носика
Темы дня
Реклама