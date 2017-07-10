Кириленко: женская сборная России по баскетболу 3х3 будет бороться за высокие места на ОИ

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России по баскетболу 3х3, победившая на чемпионате Европы, способна побороться на Олимпиаде 2020 года за самые высокие места. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

В воскресенье женская сборная России выиграла чемпионат Европы по баскетболу 3х3. В финальном матче россиянки оказались сильнее команды Испании со счетом 22:14. Ранее женская сборная России стала победителем Кубка мира.

"Двойная победа нашей женской сборной - огромный успех, девушки просто молодцы, - сказал Кириленко. - У нас действительно появилась отличная команда, которая имеет все шансы попасть на Олимпийские игры в Токио и бороться там за самые высокие места. Пока же впереди будут новые чемпионаты мира и Европы. И на них необходимо доказать, что эти два триумфа не были случайными. Не сомневаюсь, что нашим девушкам это по силам".

В июне Международный олимпийский комитет включил в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин, в том числе мужские и женские соревнования по баскетболу в формате "три на три".