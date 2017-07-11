Кольчугинский завод изготовил 200 подстаканников для чемпиона НБА "Голден Стэйт"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Кольчугинский завод "Электрокабель" изготовил 200 подстаканников для чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) клуба "Голден Стэйт". Об этом сообщает пресс-служба завода.

На каждый подстаканник нанесены логотип клуба, название команды, аббревиатура НБА и значок Западной конференции, в которой выступает "Голден Стэйт". Штамп изготовили по индивидуальным требованиям заказчика. Всего клубом приобретено 200 подстаканников, из которых 130 - медные, а 70 - никелированные с чернением. Общая стоимость заказа составила почти 400 тысяч рублей.

"Голден Стэйт" является действующим чемпионом НБА. Всего клуб четыре раза выигрывал престижный трофей (1956, 1975, 2015, 2017).