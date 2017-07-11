Международный олимпийский комитет в 2016 году заработал $3,5 млрд

ЛОЗАННА /Швейцария/, 11 июля. /ТАСС/. Доходы Международного олимпийского комитета (МОК) в 2016 году составили $3,5 млрд. Об этом во время внеочередной сессии организации в швейцарской Лозанне заявил руководитель финансового комитета МОК Сер Мьянг Нг.

Данные представлены по состоянию на 31 декабря 2016 года. Согласно представленному отчету общие доходы МОК составили $3,5 млрд, расходы - $2,8 млрд.

В 2016 году организации удалось увеличить совокупность накопленных средств с $1,4 млрд до $2 млрд. "Это означает, что наша организация финансово стабильна и сильна", - отметил Нг.

Активы МОК оцениваются в $3,2 млрд.

МОК ежедневно тратит $3,25 млн долларов на развитие спорта

МОК ежедневно тратит порядка $3,25 млн долларов на развитие спорта и помощь атлетам, рассказал Сер Мьянг Нг.

"МОК продолжает распределять 90 процентов своих доходов между видами спорта и атлетами", - отметил он.