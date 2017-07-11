Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Международный олимпийский комитет в 2016 году заработал $3,5 млрд

Спорт
11 июля, 16:02 дата обновления: 11 июля, 16:09 UTC+3 ЛОЗАННА /Швейцария/ 11, июля. /ТАСС

МОК ежедневно тратит $3,25 млн долларов на развитие спорта

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава МОК Томас Бах

Глава МОК Томас Бах

© EPA/FRANK RUMPENHORST

ЛОЗАННА /Швейцария/, 11 июля. /ТАСС/. Доходы Международного олимпийского комитета (МОК) в 2016 году составили $3,5 млрд. Об этом во время внеочередной сессии организации в швейцарской Лозанне заявил руководитель финансового комитета МОК Сер Мьянг Нг.

Данные представлены по состоянию на 31 декабря 2016 года. Согласно представленному отчету общие доходы МОК составили $3,5 млрд, расходы - $2,8 млрд.

В 2016 году организации удалось увеличить совокупность накопленных средств с $1,4 млрд до $2 млрд. "Это означает, что наша организация финансово стабильна и сильна", - отметил Нг.

Активы МОК оцениваются в $3,2 млрд.

МОК ежедневно тратит $3,25 млн долларов на развитие спорта

МОК ежедневно тратит порядка $3,25 млн долларов на развитие спорта и помощь атлетам, рассказал Сер Мьянг Нг.

"МОК продолжает распределять 90 процентов своих доходов между видами спорта и атлетами", - отметил он.

Смотрите также

МОК выделил $2,4 млрд долларов на проведение Игр в Сочи и Рио-де-Жанейро

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Яхты в облаках: в Чечне прошла первая парусная регата
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
8
Экипаж чеха Коломы лидирует в зачете грузовиков после первого этапа ралли "Шелковый путь"
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Siemens подал иск против "Технопромэкспорта" из-за поставки газовых турбин в Крым
2
Осужденный за подготовку покушения на Путина просит о помиловании
3
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
4
ФСИН в очередной раз пытается изменить наказание Навальному с условного на реальное
5
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
6
СК возбудил дело после стрельбы в офисе на севере Москвы
7
Мантуров: на ТЭС в Крыму установят российские турбины
Темы дня
Реклама