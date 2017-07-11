Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МОК выделил $2,4 млрд долларов на проведение Игр в Сочи и Рио-де-Жанейро

Спорт
11 июля, 16:08 UTC+3 ЛОЗАННА /Швейцария/ 11, июля. /ТАСС

Также учитывались расходы и на проведение Паралимпийских игр в России и Бразилии

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ТАСС/Руслан Шамуков

ЛОЗАННА /Швейцария/, 11 июля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) совокупно выделил $2,4 млрд организационным комитетам зимних Игр 2014 года в Сочи и летних Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом во время внеочередной сессии организации в швейцарской Лозанне заявил руководитель финансового комитета МОК Сер Мьянг Нг.

Смотрите также
Глава МОК Томас Бах

Международный олимпийский комитет в 2016 году заработал $3,5 млрд

Также учитывались расходы и на проведение Паралимпийских игр в России и Бразилии.

Во вторник в Лозанне проходит внеочередная сессия МОК, на которой пройдет голосование по изменению процедуры выбора столиц Олимпийских игр.

Предполагается, что новые правила позволят в сентябре одновременно выбрать хозяев летних Игр 2024 и 2028 годов, причем распределение будет между Парижем и Лос-Анджелесом, которые сейчас борются за право принять Олимпиаду первыми.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Яхты в облаках: в Чечне прошла первая парусная регата
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
8
Экипаж чеха Коломы лидирует в зачете грузовиков после первого этапа ралли "Шелковый путь"
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Siemens подал иск против "Технопромэкспорта" из-за поставки газовых турбин в Крым
2
Осужденный за подготовку покушения на Путина просит о помиловании
3
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
4
ФСИН в очередной раз пытается изменить наказание Навальному с условного на реальное
5
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
6
СК возбудил дело после стрельбы в офисе на севере Москвы
7
Мантуров: на ТЭС в Крыму установят российские турбины
Темы дня
Реклама