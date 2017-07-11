МОК выделил $2,4 млрд долларов на проведение Игр в Сочи и Рио-де-Жанейро

ЛОЗАННА /Швейцария/, 11 июля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) совокупно выделил $2,4 млрд организационным комитетам зимних Игр 2014 года в Сочи и летних Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом во время внеочередной сессии организации в швейцарской Лозанне заявил руководитель финансового комитета МОК Сер Мьянг Нг.

Также учитывались расходы и на проведение Паралимпийских игр в России и Бразилии.

Во вторник в Лозанне проходит внеочередная сессия МОК, на которой пройдет голосование по изменению процедуры выбора столиц Олимпийских игр.

Предполагается, что новые правила позволят в сентябре одновременно выбрать хозяев летних Игр 2024 и 2028 годов, причем распределение будет между Парижем и Лос-Анджелесом, которые сейчас борются за право принять Олимпиаду первыми.