МОК выделил $2,4 млрд долларов на проведение Игр в Сочи и Рио-де-Жанейро

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ЛОЗАННА /Швейцария/, 11 июля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) совокупно выделил $2,4 млрд организационным комитетам зимних Игр 2014 года в Сочи и летних Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом во время внеочередной сессии организации в швейцарской Лозанне заявил руководитель финансового комитета МОК Сер Мьянг Нг.
Также учитывались расходы и на проведение Паралимпийских игр в России и Бразилии.
Во вторник в Лозанне проходит внеочередная сессия МОК, на которой пройдет голосование по изменению процедуры выбора столиц Олимпийских игр.
Предполагается, что новые правила позволят в сентябре одновременно выбрать хозяев летних Игр 2024 и 2028 годов, причем распределение будет между Парижем и Лос-Анджелесом, которые сейчас борются за право принять Олимпиаду первыми.