Тарпищев: Кузнецова могла выиграть Уимблдон, если бы не проблемы со стабильностью

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МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Светлана Кузнецова могла выиграть Уимблдон, если бы не испытывала проблем со стабильностью. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Кузнецова уступила испанке Гарбинье Мугурусе в матче 1/4 финала Уимблдона в двух сетах со счетом 3:6, 4:6.
"В матче с Мугурусой Кузнецова испытывала проблемы с подачей, в этом все дело. Так-то она набрала отличную форму, могла победить и в этом матче, и в турнире в целом. Но ей не хватает определенной стабильности, именно в конкретный определенный момент турнира, - считает Тарпищев. - Функционально же Кузнецова готова хорошо, уверен, что перейди матч с Мугурусой в третий сет, то Светлана бы победила".
Для Кузнецовой выход в четвертьфинал стал повторением лучшего результата в карьере на Уимблдоне. Ранее она три раза доходила до этой стадии турнира (2003, 2005, 2007).