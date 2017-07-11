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Тарпищев: Кузнецова могла выиграть Уимблдон, если бы не проблемы со стабильностью

Спорт
11 июля, 19:58 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

По словам президента Федерации тенниса России, в матче с Гарбинье Мугурусой россиянка испытывала проблемы с подачей

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Светлана Кузнецова

Светлана Кузнецова

© EPA/WILL OLIVER

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Светлана Кузнецова могла выиграть Уимблдон, если бы не испытывала проблем со стабильностью. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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Кузнецова уступила испанке Гарбинье Мугурусе в матче 1/4 финала Уимблдона в двух сетах со счетом 3:6, 4:6.

"В матче с Мугурусой Кузнецова испытывала проблемы с подачей, в этом все дело. Так-то она набрала отличную форму, могла победить и в этом матче, и в турнире в целом. Но ей не хватает определенной стабильности, именно в конкретный определенный момент турнира, - считает Тарпищев. - Функционально же Кузнецова готова хорошо, уверен, что перейди матч с Мугурусой в третий сет, то Светлана бы победила".

Для Кузнецовой выход в четвертьфинал стал повторением лучшего результата в карьере на Уимблдоне. Ранее она три раза доходила до этой стадии турнира (2003, 2005, 2007).

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