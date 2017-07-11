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Колобков: гендиректор WADA Ниггли позитивно оценил работу России в антидопинговой сфере

Спорт
11 июля, 22:20 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

По словам министра спорта РФ, на встрече также обсуждался вопрос передачи антидопинговой лаборатории МГУ

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Павел Колобков

Павел Колобков

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли позитивно оценил работу России в антидопинговой сфере. Об этом ТАСС заявил министр спорта России Павел Колобков.

Во вторник Ниггли посетил офис Российского антидопингового агентства (РУСАДА), чтобы лично ознакомиться с работой организации и оценить прогресс в ее работе.

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"В Москве сегодня у него также был плодотворный день, мы обсудили с ним продвижение РУСАДА к полному соответствию кодекса WADA. Совсем недавно РУСАДА получило право планирования и тестирования, это очень хороший шаг на пути к соответствию кодекса", - отметил Колобков.

"У нас состоялась встреча в МГУ, где обсуждался вопрос передачи антидопинговой лаборатории МГУ, - продолжил министр спорта. - Это является хорошей практикой во всем мире, когда лаборатории находятся в ведомстве образовательных учреждений. МГУ обладает всеми компетенциями, хорошей историей. Ниггли позитивно оценил нашу работу, наши усилия по признанию соответствия кодексу WADA, мы наметили план дальнейших действий".

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.

27 июня 2017 года WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства. Также было отмечено, что в сентябре РУСАДА ждет полная аудиторская проверка. В ноябре состоится заседание совета учредителей WADA, где будет рассматриваться вопрос о полном восстановлении РУСАДА в правах.

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