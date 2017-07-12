Кремлев: профессиональный бокс в стране теперь будет регулировать Федерация бокса России

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МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Федерация бокса России зарегистрировала профессиональный бокс как отдельную дисциплину в реестре Минспорта и будет единственным законным органом, регулирующим данный род деятельности в стране. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.
"Федерация бокса России будет регулировать олимпийский и профессиональный бокс, - сказал Кремлев. - Профессиональный бокс зарегистрирован как новая дисциплина, уже есть соответствующие документы Минюста, а также приказ Минспорта".
Ранее профессиональный бокс в стране регулировала Федерация профессионального бокса России (ФПБР) под руководством советского боксера Виктора Агеева. Основные функциональные обязанности в ФПБР выполнял генеральный секретарь Игорь Мазуров. В организацию также входили такие известные промоутерские организации, как "Патриот" (ее ранее возглавлял сам Кремлев), "Мир бокса", "РМК Боксинг Промоушен", "Урал Боксинг Промоушен" и другие.
По словам Кремлева, дисциплина "профессиональный бокс" в ближайшее время будет внесена в реестр Минспорта, а обязанности относительно ее развития будут возложены на Федерацию бокса России.
"Это сделано для легализации профессионального бокса, чтобы все было честно и прозрачно, а налоговые выплаты производились своевременно, - отметил собеседник агентства. - У нас будет прозрачная структура, федерация будет выдавать промоутерские лицензии. Все промоутеры будут сдавать экзамены и проходить аттестацию в Федерации бокса России, то же самое касается менеджеров, катменов и других субъектов профессионального бокса. Также будут лицензироваться и проходить медобследования боксеры, а переход из любителей в профессионалы также будет прозрачным".
Федерация профессионального бокса России (ФПБР) была образована 25 января 1992 года и зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации 21 мая 1992 года. В 1999 году произошла перерегистрация организации.