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Мазуров считает объединение бокса в РФ под эгидой одной федерации положительным изменением

Спорт
12 июля, 8:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Советник генерального секретаря Федерации бокса России отметил, что идея об объединении олимпийского и профессионального бокса уже прогрессивно работает во многих странах мира

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© EPA/LOLA LEVAN

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Объединение профессионального и олимпийского бокса под эгидой Федерации бокса России является положительным изменением в регулировании данного вида спорта. Об этом ТАСС заявил советник генерального секретаря Федерации бокса России Игорь Мазуров.

Как ранее сообщал ТАСС, Федерация бокса России зарегистрировала профессиональный бокс как отдельную дисциплину в реестре Минспорта и будет единственным законным органом, регулирующим данный род деятельности в стране.

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"Мне предложили должность советника генерального секретаря Федерации бокса России, и я дал согласие. Спасибо Алексею Александровичу Рубежному и Умару Кремлеву за то, что привносят положительные изменения в развитие бокса в нашей стране", - сказал Мазуров.

Он также отметил, что идея об объединении олимпийского и профессионального бокса уже прогрессивно работает во многих странах мира.

"Я поддерживаю данную идею о том, чтобы боксеры- любители или субъекты олимпийского бокса и боксеры- профессионалы представляли одну федерацию, и чтобы их деятельность регламентировала одна организация, - сказал собеседник агентства. - Данный подход уже используется, в частности, во Франции, Испании и Бельгии. После данных изменений к боксерам-профессионалам также будет применен закон о "Физической культуре и спорте в Российской Федерации", а их деятельность будет регламентирована Минспортом".

Мазуров также сообщил, что Федерация профессионального бокса России (ФПБР) согласно законодательству уже не будет регламентировать деятельность профессиональных боксеров в стране.

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