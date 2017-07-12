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Щекутьев назначен заместителем генсека Федерации бокса России по развитию профи-бокса

Спорт
12 июля, 8:42 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Ранее стало известно, что Федерация бокса России зарегистрировала профессиональный бокс как отдельную дисциплину

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Кирилл Щекутьев

Кирилл Щекутьев

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Кирилл Щекутьев назначен заместителем генерального секретаря Федерации бокса России по развитию профессионального бокса. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

Как ранее сообщал ТАСС, Федерация бокса России зарегистрировала профессиональный бокс как отдельную дисциплину в реестре Минспорта и будет единственным законным органом, регулирующим данный род деятельности в стране. В частности, организация будет выдавать промоутерские лицензии и контролировать переход боксеров- любителей в профессионалы.

"Заместителем генерального секретаря по развитию профессионального бокса назначен Кирилл Щекутьев. Игорь Мазуров будет советником генерального секретаря по данному направлению", - сказал Кремлев. Также он добавил, что будет создан департамент профессионального бокса, кандидатура руководителя которого на данный момент не утверждена.

Мазуров ранее являлся генеральным секретарем Федерации профессионального бокса России (ФПБР).

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