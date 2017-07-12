Каррера: "Спартак" не может себе позволить промахнуться с выбором новых футболистов

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ТАРАСОВКА /Московская область/, 12 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" не может себе позволить промахнуться с поиском новых футболистов, команда должна делать точный выбор. Такое мнение журналистам высказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.
В текущее летнее трансферное окно "Спартак" приобрел только 24-летнего сербского защитника Марко Петковича и выкупил права на 22-летнего российского защитника Георгия Тигиева.
"Петкович хорошо влился в коллектив, приятный в общении парень, никаких проблем с ним нет. Он молод и сможет нам помочь, хотя пока не находится в 100-процентной физической форме. Мы не можем позволить себе промахнуться с трансферами, нам нужно сделать очень точный выбор", - сказал Каррера.
В среду "Спартак" провел тренировку на базе в Тарасовке. В пятницу в Москве красно-белые сыграют против "Локомотива" во встрече за Суперкубок России. Игра начнется в 21:30 мск.