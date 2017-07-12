Изменение лимита на легионеров в РФПЛ будет рассмотрено не позже сентября

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Идеи по изменению лимита на легионеров в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) будут рассмотрены до конца сентября. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил юрисконсульт Российского футбольного союза (РФС) Денис Рогачев.

"Стратегия развития футбола в РФ до 2030 года" требует от нас разработать систему к 2018 году. Думаю, не позднее сентября на исполкоме мы будем готовы рассмотреть идеи комитета по переформатированию лимита. Это будет обсуждаться в течение лета, и к сентябрю будем готовы все рассмотреть. Но последнее слово все равно остается за Минспортом", - сказал Рогачев.

Лимит по схеме "6+5", действующий в РФПЛ сейчас, предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков. На прошлой неделе вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что в сезоне-2018/19 лимит на легионеров в РФПЛ изменится и будет ограничивать количество иностранных игроков не на поле, а в заявке.