Изменение лимита на легионеров в РФПЛ будет рассмотрено не позже сентября

РФПЛ начала переговоры с "Матч ТВ" по поводу нового контракта на трансляцию матчейСпорт 12 июля, 15:57
ДОНСТРОЙ зафиксировал рост средней площади и бюджета покупаемых квартирНовости партнеров 12 июля, 15:56
РФС не планирует лишать статуса легионеров футболистов из стран ЕАЭССпорт 12 июля, 15:44
РФС в ближайшее время начнет подготовку к установке на стадионах системы видеоповторовСпорт 12 июля, 15:42
Захарова не удивится, если Запад заявит, что Гамбург на G20 "перевернули" двое россиянПолитика 12 июля, 15:33
РФС: решение по потолку зарплат для молодых футболистов может быть принято в сентябреСпорт 12 июля, 15:28
В московском парке "Зарядье" начался монтаж аттракциона "Полет над Россией"Общество 12 июля, 15:25
"Сибирь": календарь КХЛ значительно лучше первоначального вариантаСпорт 12 июля, 15:25
РФПЛ за счет трансляции матчей лиги за границей зарабатывает $8 млн за сезонСпорт 12 июля, 15:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Идеи по изменению лимита на легионеров в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) будут рассмотрены до конца сентября. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил юрисконсульт Российского футбольного союза (РФС) Денис Рогачев.
"Стратегия развития футбола в РФ до 2030 года" требует от нас разработать систему к 2018 году. Думаю, не позднее сентября на исполкоме мы будем готовы рассмотреть идеи комитета по переформатированию лимита. Это будет обсуждаться в течение лета, и к сентябрю будем готовы все рассмотреть. Но последнее слово все равно остается за Минспортом", - сказал Рогачев.
Лимит по схеме "6+5", действующий в РФПЛ сейчас, предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков. На прошлой неделе вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что в сезоне-2018/19 лимит на легионеров в РФПЛ изменится и будет ограничивать количество иностранных игроков не на поле, а в заявке.