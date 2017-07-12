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Изменение лимита на легионеров в РФПЛ будет рассмотрено не позже сентября

Спорт
12 июля, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

На прошлой неделе президент РФС Виталий Мутко заявил, что в сезоне-2018/19 лимит на легионеров в РФПЛ изменится и будет ограничивать количество иностранных игроков не на поле, а в заявке

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Легионеры "Спартака" Квинси Промес и Фернандо (слева направо)

Легионеры "Спартака" Квинси Промес и Фернандо (слева направо)

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Идеи по изменению лимита на легионеров в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) будут рассмотрены до конца сентября. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил юрисконсульт Российского футбольного союза (РФС) Денис Рогачев.

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"Стратегия развития футбола в РФ до 2030 года" требует от нас разработать систему к 2018 году. Думаю, не позднее сентября на исполкоме мы будем готовы рассмотреть идеи комитета по переформатированию лимита. Это будет обсуждаться в течение лета, и к сентябрю будем готовы все рассмотреть. Но последнее слово все равно остается за Минспортом", - сказал Рогачев.

Лимит по схеме "6+5", действующий в РФПЛ сейчас, предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков. На прошлой неделе вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что в сезоне-2018/19 лимит на легионеров в РФПЛ изменится и будет ограничивать количество иностранных игроков не на поле, а в заявке.

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