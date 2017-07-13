Жуков: ОКР положительно оценивает дебютную экипировку компании ZASPORT для сборной России

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) положительно оценивает качество экипировки ZASPORT для выступления национальной команды на Европейском юношеском олимпийском фестивале. Об этом заявил президент ОКР Александр Жуков.
В четверг официальный экипировщик Олимпийского комитета России компания ZASPORT представила форму для юношеской национальной команды для выступления на Европейском олимпийском юношеском фестивале. Всего было выпущено более 300 комплектов одежды.
"Это первый творческий шаг ZASPORT в качестве нашего партнера, думаю, что форма всем понравится. Главное, что мы хотели бы видеть - это то, чтобы форма понравилась спортсменам", - сказал президент ОКР во время церемонии.
"Вся команда дизайнеров, технологов, менеджеров проделала огромную работу, - приводят слова Жукова организаторы мероприятия. - Прежде всего, это касается взаимодействия с федерациями и спортсменами для того, чтобы в итоге создать максимально удобную, комфортную и, вместе с тем, стильную коллекцию для наших молодых спортсменов, которым совсем скоро отправляться на Европейский олимпийский юношеский фестиваль".
"Задача стояла очень непростая, ведь нынешний вариант экипировки является дебютным для коллег из ZASPORT, и именно по нему будут судить дальше о возможностях и креативной составляющей компании. На мой взгляд, форма, которую вы сегодня увидели, отвечает самым высоким и щепетильным требованиям как с точки зрения качества, так и визуального восприятия. Мы положительно оцениваем наш первый опыт сотрудничества и уверены в дальнейшем перспективном взаимодействии на благо наших олимпийских команд", - добавил глава ОКР.
Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет в венгерском городе Дьер с 23 по 30 июля.