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Жуков: ОКР положительно оценивает дебютную экипировку компании ZASPORT для сборной России

Спорт
13 июля, 15:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

В четверг официальный экипировщик ОКР представила форму для юношеской национальной команды для выступления на Европейском олимпийском юношеском фестивале

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Александр Жуков

Александр Жуков

© EPA/YURI KOCHETKOV

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) положительно оценивает качество экипировки ZASPORT для выступления национальной команды на Европейском юношеском олимпийском фестивале. Об этом заявил президент ОКР Александр Жуков.

В четверг официальный экипировщик Олимпийского комитета России компания ZASPORT представила форму для юношеской национальной команды для выступления на Европейском олимпийском юношеском фестивале. Всего было выпущено более 300 комплектов одежды.

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"Это первый творческий шаг ZASPORT в качестве нашего партнера, думаю, что форма всем понравится. Главное, что мы хотели бы видеть - это то, чтобы форма понравилась спортсменам", - сказал президент ОКР во время церемонии.

"Вся команда дизайнеров, технологов, менеджеров проделала огромную работу, - приводят слова Жукова организаторы мероприятия. - Прежде всего, это касается взаимодействия с федерациями и спортсменами для того, чтобы в итоге создать максимально удобную, комфортную и, вместе с тем, стильную коллекцию для наших молодых спортсменов, которым совсем скоро отправляться на Европейский олимпийский юношеский фестиваль".

"Задача стояла очень непростая, ведь нынешний вариант экипировки является дебютным для коллег из ZASPORT, и именно по нему будут судить дальше о возможностях и креативной составляющей компании. На мой взгляд, форма, которую вы сегодня увидели, отвечает самым высоким и щепетильным требованиям как с точки зрения качества, так и визуального восприятия. Мы положительно оцениваем наш первый опыт сотрудничества и уверены в дальнейшем перспективном взаимодействии на благо наших олимпийских команд", - добавил глава ОКР.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет в венгерском городе Дьер с 23 по 30 июля.

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