МГУ и WADA договорились о пошаговой аккредитации антидопинговой лаборатории в Москве

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова представит во Всемирное антидемпинговое агентство (WADA) план пошаговой аккредитации строящейся при вузе антидопинговой лаборатории. Об этом сообщил в четверг журналистам ректор МГУ Виктор Садовничий.

Он отметил, что на днях генеральный директор WADA Оливье Ниггли лично посетил стройку, завершить которую планируется к концу 2017 года, и был приятно удивлен ее масштабом.

"Мы договорились, что есть правила аккредитации. И мы составим пошаговый план этой аккредитации, направим в WADA. И мы надеемся, что этот план будет осуществляться уже при поддержке и благожелательном отношении руководства WADA", - сказал Садовничий.

Всемирное антидопинговое агентство в апреле 2016 года аннулировало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории из-за несоответствия Международному стандарту для лабораторий (ISL) и связанным с ним техническим документам. Ранее Садовничий заявлял, что лаборатория МГУ не станет преемниками той лаборатории, но будет перенимать опыт прежней структуры.