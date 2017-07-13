МГУ и WADA договорились о пошаговой аккредитации антидопинговой лаборатории в Москве

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова представит во Всемирное антидемпинговое агентство (WADA) план пошаговой аккредитации строящейся при вузе антидопинговой лаборатории. Об этом сообщил в четверг журналистам ректор МГУ Виктор Садовничий.
Он отметил, что на днях генеральный директор WADA Оливье Ниггли лично посетил стройку, завершить которую планируется к концу 2017 года, и был приятно удивлен ее масштабом.
"Мы договорились, что есть правила аккредитации. И мы составим пошаговый план этой аккредитации, направим в WADA. И мы надеемся, что этот план будет осуществляться уже при поддержке и благожелательном отношении руководства WADA", - сказал Садовничий.
Всемирное антидопинговое агентство в апреле 2016 года аннулировало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории из-за несоответствия Международному стандарту для лабораторий (ISL) и связанным с ним техническим документам. Ранее Садовничий заявлял, что лаборатория МГУ не станет преемниками той лаборатории, но будет перенимать опыт прежней структуры.