Сарсания: Кержаков назначен на интересную и важную должность в пирамиде ФК "Зенит"

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Новая должность, на которую назначен бывший футболист "Зенита" Александр Кержаков, интересная и важная для клуба. Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания.

В четверг президент "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал ТАСС, что 34-летний Кержаков завершил карьеру футболиста. На официальном сайте клуб объявил, что бывший нападающий назначен на пост координатора юношеских команд системы "Зенита".

"Сергей Александрович Фурсенко и я с ним беседовали и предложили ему вариант быть координатором клуба по академии, молодежной команде и "Зениту-2". Это достаточно интересная и важная должность, поэтому я считаю, что Кержакову надо набираться опыта и учиться. Он вчера думал и в итоге принял предложение", - сказал Сарсания.

"Он должен быть в контакте с селекционной службой по нахождению талантливых ребят, должен координировать переходы разных игроков и осуществлять взаимосвязь между академией, молодежной командой и "Зенитом-2". На каждого игрока он должен иметь характеристику, свой план по его движению, карьере и так далее. Это достаточно серьезная должность в нашей пирамиде", - добавил спортивный директор.

По его словам, практически такую же должность занимает бывший главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов. "Они вдвоем будут помогать мне по разным вопросам. У Кержакова обязательно будет взаимодействие с тренерами", - отметил Сарсания.

Сезон-2016/17 Кержаков провел в "Зените", сыграв в 18 матчах и забив два мяча. Ранее он выступал за "Зенит" с 2001 по 2006 год, а также с 2010-го по 2015-й.