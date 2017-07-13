Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 60.18
€ 68.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сарсания: Кержаков назначен на интересную и важную должность в пирамиде ФК "Зенит"

Спорт
13 июля, 16:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Бывший нападающий был назначен на пост координатора юношеских команд системы "Зенита"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Кержаков

Александр Кержаков

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Новая должность, на которую назначен бывший футболист "Зенита" Александр Кержаков, интересная и важная для клуба. Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания.

В четверг президент "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал ТАСС, что 34-летний Кержаков завершил карьеру футболиста. На официальном сайте клуб объявил, что бывший нападающий назначен на пост координатора юношеских команд системы "Зенита".

Смотрите также
Александр Кержакова

Фурсенко: Кержаков завершил карьеру, "Зенит" устроит ему торжественные проводы

"Сергей Александрович Фурсенко и я с ним беседовали и предложили ему вариант быть координатором клуба по академии, молодежной команде и "Зениту-2". Это достаточно интересная и важная должность, поэтому я считаю, что Кержакову надо набираться опыта и учиться. Он вчера думал и в итоге принял предложение", - сказал Сарсания.

"Он должен быть в контакте с селекционной службой по нахождению талантливых ребят, должен координировать переходы разных игроков и осуществлять взаимосвязь между академией, молодежной командой и "Зенитом-2". На каждого игрока он должен иметь характеристику, свой план по его движению, карьере и так далее. Это достаточно серьезная должность в нашей пирамиде", - добавил спортивный директор.

По его словам, практически такую же должность занимает бывший главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов. "Они вдвоем будут помогать мне по разным вопросам. У Кержакова обязательно будет взаимодействие с тренерами", - отметил Сарсания.

Сезон-2016/17 Кержаков провел в "Зените", сыграв в 18 матчах и забив два мяча. Ранее он выступал за "Зенит" с 2001 по 2006 год, а также с 2010-го по 2015-й.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки команды "Зенит" Бранислав Иванович и Артем Дзюба (слева направо) во время презентации игровой формы ФК "Зенит" сезона-2017/18
7
ФК "Зенит" презентовал новую форму команды на предстоящий сезон
10
Яхты в облаках: в Чечне прошла первая парусная регата
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Тульской области в результате крупной аварии погибли пять человек
2
В Абхазии задержали подозреваемых по делу об убийстве туриста из России
3
Компания ZASPORT представила первый комплект формы для сборной России
4
МВД разработает миграционный кодекс России
5
Порошенко призвал ЕС перейти к активной политике по возвращению Крыма Украине
6
Песков вновь подтвердил, что турбины для Крыма были изготовлены в России
7
"Яндекс" и Uber объединяют бизнесы онлайн-перевозок
Темы дня
Реклама