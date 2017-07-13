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Фурсенко: Кержаков завершил карьеру, "Зенит" устроит ему торжественные проводы

Спорт
13 июля, 15:42 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Президент "Зенита" назвал форварда главным российским бомбардиром

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Александр Кержакова

Александр Кержакова

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Санкт- петербургский "Зенит" устроит торжественные проводы для лучшего бомбардира в истории команды 34-летнего Александра Кержакова, который завершил карьеру футболиста и занял должность координатора команд в клубной академии. Об этом ТАСС сообщил президент "Зенита" Сергей Фурсенко.

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"Александр сделал очень многое для нашего клуба и для наших болельщиков, он - профессионал с большой буквы, и мы очень рады, что он согласился остаться в структуре клуба. То, что он завершил карьеру, это не значит, что мы его хотели отпустить. Мы обязательно сделаем официальные торжественные проводы. Саша - главный российский бомбардир", - сказал Фурсенко.

На вопрос, как именно будут организованы проводы Кержакова, президент "Зенита" ответил: "Мы с ним пока об этом не разговаривали, но над этим работаем".

По словам Фурсенко, у "Зенита" есть замысел организовать прощальный матч не только для Кержакова, но и для других ветеранов клуба. "У нас была идея организовать прощальный матч для наших звезд, но пока это в плане проработки. У нас очень плотный календарь, поэтому нужно понять, когда это можно сделать", - сказал руководитель клуба.

Сезон-2016/17 Кержаков провел в "Зените", сыграв в 18 матчах и забив два мяча. Ранее он выступал за "Зенит" с 2001 по 2006 годы, а также с 2010-го по 2015-й. Всего Кержаков забил 233 мяча в различных турнирах, в том числе 30 голов в матчах за сборную России, что является рекордом.

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