Мутко заявил, что Россия готова противостоять новым информационным атакам в области спорта

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Россия в курсе предстоящих атак со стороны средств массовой информации, касающихся отечественного спорта, но готова противостоять им. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко во время Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС).

Конференция проходит под эгидой ЮНЕСКО в Казани с 13 по 15 июля. В нем примут участие руководители и представители органов власти в области спорта 205 государств - членов ЮНЕСКО, а также заинтересованных международных организаций.

"Что бы мы ни делали, информационный фон был очень сложным и перед Олимпийскими играми [в Рио-де-Жанейро], и Кубком конфедераций, - отметил Мутко. - Противостоять этому крайне сложно, надо просто делать свою работу. Мы знаем, что в начале августа будет выпущен еще один фильм, приехали целые бригады журналистов, которые снимали только недостатки. Надо просто честно и спокойно работать и взаимодействовать [с международными организациями]".

"Есть поддержка международных институтов, организаций, мы с ними имеем единое понимание в борьбе с допингом. Если мы не будем отвлекаться, мы этот путь должны пройти и за один-два года вернуть доверие к антидопинговой системе России. У нас работают международные эксперты, дорожная карта реализуется", - добавил вице-премьер.

За последние годы в зарубежных СМИ появился ряд материалов, в которых Россия обвинялась в нарушении антидопинговых правил и наличии в стране государственной системы поддержки допинга. Президент России Владимир Путин отверг обвинения в наличии подобной системы, заявив, что Россия никогда не поддерживала и не будет поддерживать нарушение антидопинговых правил. Вместе с тем он отметил, что допинг в спорте является глобальной проблемой всех стран, в том числе и России. В настоящий момент в России реализуется Национальный план по борьбе с допингом в спорте, подготовленный Независимой общественной антидопинговой комиссии под руководством Виталия Смирнова.