Церемония проводов сборной России на Сурдлимпийские игры состоялась в Москве

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Торжественная церемония проводов сборной России на XIII Сурдлимпийские летние игры, которые пройдут с 18 по 30 июля в турецком Самсуне, состоялась в пятницу в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

В мероприятии приняли участие заместитель министра спорта РФ Марина Томилова, председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, депутат Государственной Думы и трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин.

Приветственные послания сурдлимпийцам передали президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент Сурдлимпийского комитета России Александр Романцов выразил уверенность в успешном выступлении российских спортсменов. "Менее чем через четыре дня у вас главные старты четырехлетия, вы готовились, сделали все, чтобы достойно выступить на предстоящих соревнованиях. Мы уверены, что достойно и с честью выступим на турнире", - сказал он.

Как отметил Карелин, сурдлимпийцы являются примером для подражания. "Желаю вам за эти несколько дней от открытия не растерять форму, а также удачи; помните о том, что за вами пристально следит вся страна, каждый из вас является примером как жить, как тренироваться и как выступать. Я уверен, что в этом зале самые способные, самые убедительные, самые достойные спортсмены", - отметил он. В завершении церемонии сборная России приняла участие в фотосессии.

На Сурдлимпиаде будут разыграны 220 комплектов наград в 21 спортивной дисциплине: бадминтон, баскетбол, боулинг, волейбол, вольная борьба, греко-римская борьба, велоспорт на шоссе, маунтинбайк, гандбол, гольф, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, пулевая стрельба, спортивное ориентирование, теннис, тхэквондо и футбол. Ожидается, что в Турцию приедут более 4000 спортсменов из 109 стран мира. В составе российской сборной в соревнованиях примут участие 337 спортсменов.

Сурдлимпийские игры - специальные соревнования, предусмотренные для спортсменов с нарушением слуха. Сборная России была первой в неофициальном медальном зачете на двух последних летних Сурдлимпиадах. В 2013 году россияне завоевали 177 медалей (67 золотых, 52 серебряных и 58 бронзовых), четырьмя годами позже - 98 (29-41-28).