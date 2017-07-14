Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россиянка Муллина победила в прыжках с шестом на этапе Мирового вызова в Мадриде

Спорт
14 июля, 22:24 UTC+3 ТАСС

Спортсменка показала результат 4,58 м

Поделиться
Материал из 1 страницы
Ольга Муллина

Ольга Муллина

© Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

ТАСС, 14 июля. Россиянка Ольга Муллина, получившая от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) статус нейтрального спортсмена, одержала победу в прыжках с шестом на этапе Мирового вызова по легкой атлетике в Мадриде.

Муллина взяла с первой попытки высоту 4,58 метра. Второе место заняла представительница Венесуэлы Робейлис Пейнадо (4,53), третьей стала белорусская спортсменка Ирина Жук (4,53). Пейнадо опередила Жук за счет меньшего количества попыток.

Седьмой старт Мирового вызова по легкой атлетике прошел 14 июля в Мадриде.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Российские спортсмены-сурдлимпийцы
10
Церемония проводов сборной России на Сурдлимпийские игры состоялась в Москве
2
ФК "Локомотив" представил форму на сезон-2017/18
Александр Кержаков
10
Бросил бить: Александр Кержаков завершил карьеру футболиста
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вильфанд объявил о начале лета в Москве
2
Воевавшего в Донбассе британца приговорили к пяти годам тюрьмы
3
"Яндекс" может стать совладельцем глобального бизнеса Uber
4
МИД РФ зафиксировал проникновения спецслужб США на арестованную дипсобственность
5
Захарова: в Москве удивлены тональностью комментариев Госдепа о главе МИД РФ
6
При нападении на туристов в Хургаде ранена россиянка
7
Власти Москвы ожидают сокращения количества ДТП после сужения Садового кольца
Темы дня
Реклама