ЦСКА матчем с "Анжи" начинает чемпионат России по футболу

ТАСС, 15 июля. Три матча в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Каспийске пройдут в субботу в первом туре чемпионата России по футболу. В стартовый день очередного чемпионата страны в борьбу вступят один из главных фаворитов ЦСКА и дебютант элиты "Тосно".

26-й чемпионат России по футболу откроется в Екатеринбурге, где в 15:00 мск на "СКБ-Банк Арене" начнется матч между "Уралом" и "Ростовом". В прошлом сезоне хозяева добрались до финала Кубка России, однако не без труда сохранили место в элите. Летом "Урал" сохранил тренерский штаб во главе с Александром Тархановым, точечно усилив состав. Главным новичком уральцев стал нападающий Игорь Портнягин из "Локомотива", который призван заменить покинувшего команду Романа Павлюченко.

Из "Зенита" пришли два молодых хавбека - Алексей Евсеев и Юрий Бавин. Изменилась и вратарская бригада - вместо Николая Заболотного приглашен из Грозного Ярослав Годзюр.

"Ростов" летом кардинально изменился. Тренерский штаб возглавил белорусский специалист Леонид Кучук, известный по работе в "Кубани" и "Локомотиве". Вслед за Курбаном Бердыевым целая группа игроков (Сослан Джанаев, Федор Кудряшов, Владимир Гранат, Сердар Азмун) ушла в "Рубин", Кристиан Нобоа, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз перебрались в "Зенит". Из прошлогодних лидеров в команде остались лишь полузащитники Тимофей Калачев и Александр Гацкан, а также нападающий Александр Бухаров.

В числе почти двух десятков новичков "Ростова" целая группа бывших спартаковцев. За "Ростов" теперь будут выступать голкипер Сергей Песьяков, защитники Евгений Макеев и Сергей Паршивлюк, а также арендованный хавбек Александр Зуев.

Матч "Урал" - "Ростов" обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга.

"Тосно" начинает против Семака

"Тосно" дебютирует в элите матчем против "Уфы" на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге, где прошла немалая часть карьеры наставника уфимцев Сергея Семака. В "Зените" Семак завершал играть и начинал тренировать. Для 41-летнего тренера "Уфы" предстоящий сезон станет первым, где он самостоятельно готовил команду. Концовка прошлого чемпионата "Уфе" не совсем удалась - команда не выдержала гонки за места в еврокубках и финишировала на седьмом месте.

Летом в "Уфе" произошли минимальные изменения - пополнили команду лишь грузинский защитник Джемал Табидзе и 19-летний голкипер Алексей Чернов из "Калуги". Никто из основных игроков уфимцев не покинул.

Уверенно пробившись в элиту, "Тосно" состав заметно обновил, хотя большинство новичков ранее выступали в ФНЛ. Отметить можно лидеров второй команды "Спартака" Дениса Кутина и Георгия Мелкадзе, бразильца Андерсона Карвальо из португальской "Боавишты", а также голкипера Давида Юрченко из "Анжи". Звезды собрались в тренерском штабе "Тосно" - Дмитрию Парфенову помогает его давний партнер по "Спартаку" Владимир Бесчастных.

Матч "Тосно" - "Уфа" начнется в 17:30 мск, главный арбитр - Владимир Москалев из Воронежа.

Старый ЦСКА против нового "Анжи"

В 20:00 "Анжи" начнет матч против ЦСКА. Армейцы являются одними из фаворитов чемпионата России - сохранив состав и главного тренера Виктора Гончаренко, ЦСКА вновь является символом стабильности в премьер-лиге. Весной подопечные Гончаренко сумели в борьбе с "Зенитом" удержать второе место, и через две недели ЦСКА предстоит сыграть в квалификации Лиги чемпионов с греческим АЕКом.

Новичков в составе ЦСКА нет, разве что вернулись в команду из аренды полузащитник Александр Макаров и защитник Никита Чернов. Покинули ЦСКА Зоран Тошич, запасной голкипер Сергей Чепчугов и вернувшийся в "Динамо" Алексей Ионов.

В мае ЦСКА завершил сезон разгромом "Анжи" со счетом 4:0, что не помешало махачкалинцам сохранить место в премьер-лиге. Александр Григорян зимой собрал новую команду, однако в летнее межсезонье она вновь серьезно обновилась. Верный своей тренерской концепции Григорян приглашал неизбалованных футболистов из низших лиг или аутсайдеров элиты, пополнили "Анжи" и три игрока из чемпионата Украины - хавбеки Олег Данченко и Игорь Чайковский, а также грузин Джаба Липартия.

Матч пройдет на "Анжи-Арене", главным арбитром назначен Владимир Сельдяков из подмосковной Балашихи. Пропустит встречу защитник ЦСКА Сергей Игнашевич.

Первый тур чемпионата России продолжится в воскресенье, когда сыграют "СКА-Хабаровск" и "Зенит", "Рубин" и "Краснодар", "Ахмат" и "Амкар". Во вторник встречаются "Локомотив" и "Арсенал", "Динамо" и "Спартак".