Геркус: футболисты "Локомотива" не прошли через "серебряный коридор" из-за неразберихи

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МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболисты "Локомотива" не прошли через "серебряный коридор" из игроков "Спартака" после матча за Суперкубок России из-за организационной неразберихи. Об этом ТАСС сообщил президент железнодорожников Илья Геркус.
"С коридором произошла организационная неразбериха. Наши ребята были расстроены и не разобрались, с какой стороны подходить к подиуму. Им никто не подсказал", - сказал Геркус.
В пятницу в матче за Суперкубок России московский "Спартак" обыграл столичный "Локомотив" со счетом 2:1 в дополнительное время. После встречи во время церемонии награждения диктор стадиона попросил игроков "Спартака" организовать "серебряный коридор", через который должны были пройти футболисты "Локомотива".
Спартаковцы выстроились в две шеренги, но не перед подиумом, как это принято обычно, а за ним. Затем на подиум для получения серебряных медалей были приглашены футболисты "Локомотива". Им были вручены награды, после чего они сразу проследовали к выходу.
Следующий матч "Локомотива" состоится во вторник, 18 июля. В первом туре чемпионата России железнодорожники на своем поле сыграют против тульского "Арсенала".