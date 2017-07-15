Геркус: футболисты "Локомотива" не прошли через "серебряный коридор" из-за неразберихи

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболисты "Локомотива" не прошли через "серебряный коридор" из игроков "Спартака" после матча за Суперкубок России из-за организационной неразберихи. Об этом ТАСС сообщил президент железнодорожников Илья Геркус.

"С коридором произошла организационная неразбериха. Наши ребята были расстроены и не разобрались, с какой стороны подходить к подиуму. Им никто не подсказал", - сказал Геркус.

В пятницу в матче за Суперкубок России московский "Спартак" обыграл столичный "Локомотив" со счетом 2:1 в дополнительное время. После встречи во время церемонии награждения диктор стадиона попросил игроков "Спартака" организовать "серебряный коридор", через который должны были пройти футболисты "Локомотива".

Спартаковцы выстроились в две шеренги, но не перед подиумом, как это принято обычно, а за ним. Затем на подиум для получения серебряных медалей были приглашены футболисты "Локомотива". Им были вручены награды, после чего они сразу проследовали к выходу.

Следующий матч "Локомотива" состоится во вторник, 18 июля. В первом туре чемпионата России железнодорожники на своем поле сыграют против тульского "Арсенала".