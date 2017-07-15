Участники МИНЕПС приняли "Казанский план действий"

КАЗАНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Участники шестой Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС), приняли единый документ форума - "Казанский план действий". План был принят единогласно.

Конференция открылась в четверг, мероприятие проходило в течение трех дней под эгидой ЮНЕСКО. Президентом конференции был избран министр спорта РФ Павел Колобков.

Обсуждения в рамках конференции строились вокруг трех тем - разработки комплекса мер с целью большей доступности спорта для населения, увеличения значимости спорта в мире, а также защиты и пропаганды чистоты спорта.