Участники МИНЕПС приняли "Казанский план действий"

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КАЗАНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Участники шестой Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС), приняли единый документ форума - "Казанский план действий". План был принят единогласно.
Конференция открылась в четверг, мероприятие проходило в течение трех дней под эгидой ЮНЕСКО. Президентом конференции был избран министр спорта РФ Павел Колобков.
Обсуждения в рамках конференции строились вокруг трех тем - разработки комплекса мер с целью большей доступности спорта для населения, увеличения значимости спорта в мире, а также защиты и пропаганды чистоты спорта.