Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Участники МИНЕПС приняли "Казанский план действий"

Спорт
15 июля, 16:12 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 15, июля. /ТАСС

Конференция открылась в четверг, мероприятие проходило в течение трех дней под эгидой ЮНЕСКО

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Участники шестой Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС), приняли единый документ форума - "Казанский план действий". План был принят единогласно.

Конференция открылась в четверг, мероприятие проходило в течение трех дней под эгидой ЮНЕСКО. Президентом конференции был избран министр спорта РФ Павел Колобков.

Обсуждения в рамках конференции строились вокруг трех тем - разработки комплекса мер с целью большей доступности спорта для населения, увеличения значимости спорта в мире, а также защиты и пропаганды чистоты спорта.

Смотрите также

Павел Колобков избран президентом шестой конференции МИНЕПС

Путин уверен, что рекомендации МИНЕПС будут способствовать росту популярности спорта

Мутко: статус МИНЕПС нужно продолжать повышать, чтобы голос министров спорта был услышан

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Спартака"
18
"Спартак" победил "Локомотив" и стал обладателем Суперкубка России
Российские спортсмены-сурдлимпийцы
10
Церемония проводов сборной России на Сурдлимпийские игры состоялась в Москве
2
ФК "Локомотив" представил форму на сезон-2017/18
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Климкин: декларации после саммита Украина - ЕС не было из-за отсутствия новых соглашений
2
Рейсы Georgian airways в Москву ограничены в ответ на запрет полетов "Уральских авиалиний"
3
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Иркутске увеличилось до 14
4
В МЧС предупредили москвичей о грозе и шквалистом ветре
5
Кабмин РФ пополнил перечень наркотических средств 12 новыми препаратами
6
Секретная "Москва-400": история самого северного космодрома планеты
7
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
Темы дня
Реклама