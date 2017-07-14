Мутко: статус МИНЕПС нужно продолжать повышать, чтобы голос министров спорта был услышан

Мутко: Россия делает все необходимое, чтоб применение допинга в стране было вне законаСпорт 14 июля, 12:02
Власти Кубани создали компанию для эксплуатации стадиона "Фишт" в СочиСпорт 14 июля, 11:54
Мутко: сборная Украины не будет иметь проблем в России в случае выхода на ЧМ-2018Спорт 14 июля, 11:52
Путин уверен, что рекомендации МИНЕПС будут способствовать росту популярности спортаСпорт 14 июля, 11:49
Контейнерооборот порта Сингапур в июне вырос на 8,6%Транспорт 14 июля, 11:46
СМИ: операторы, работающие на ЭТП "Грузовые перевозки", могут получить преференцииТранспорт 14 июля, 11:35
ФИФА к 2026 году намерена вовлечь в футбол 60% мирового населенияСпорт 14 июля, 11:35
СМИ: Siemens может выйти из СП с "Силовыми машинами" после истории с турбинамиЭкономика и бизнес 14 июля, 11:28
Врач: хоккеист "Металлурга" Мозякин восстановился после травмы и готов к сезонуСпорт 14 июля, 11:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Статус Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС), необходимо продолжать повышать. Об этом во время пленарного заседания форума заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Конференция открылась в четверг, мероприятие пройдет в течение трех дней под эгидой ЮНЕСКО. В нем примут участие руководители и представители органов власти в области спорта 205 государств - членов ЮНЕСКО, а также заинтересованных международных организаций.
"Хотел бы поблагодарить ЮНЕСКО за возможность провести МИНЕПС здесь, в нашей стране. Россия делает все для того, чтобы спорт был приоритетом в развитии. Мы готовы сотрудничать со всем миром во имя честной игры. Конференция имеет исключительную роль и значение - здесь собираются люди, от которых зависит развитие спорта в странах", - сказал Мутко.
"Это очень важный форум, и я уверен, что статус его нужно поднимать, укреплять и делать все, чтобы голос министров спорта был услышан. Потому что вся основная нагрузка лежит на ваших плечах. Но зачастую мы с вами отвечаем только за неудачи и несем ответственность. Повестка очень актуальна - это доступность спорта, у людей есть потребность заниматься спортом, и его доступность - ключевой момент", - добавил он.
На конференции выступит генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли. Во вторник он посетил офис Российского антидопингового агентства (РУСАДА), чтобы лично ознакомиться с работой организации и оценить прогресс в ее работе. Форум посетит также генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура.
Основной темой форума станет обсуждение хода реализации положений, закрепленных в Международной хартии физического воспитания и спорта, принятой ЮНЕСКО в 2015 году, а также Берлинской декларации МИНЕПС от 2013 года.