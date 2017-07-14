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Мутко: статус МИНЕПС нужно продолжать повышать, чтобы голос министров спорта был услышан

Спорт
14 июля, 11:12 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 14, июля. /ТАСС

В четверг в Казани открылась Международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС),

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Статус Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС), необходимо продолжать повышать. Об этом во время пленарного заседания форума заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Конференция открылась в четверг, мероприятие пройдет в течение трех дней под эгидой ЮНЕСКО. В нем примут участие руководители и представители органов власти в области спорта 205 государств - членов ЮНЕСКО, а также заинтересованных международных организаций.

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"Хотел бы поблагодарить ЮНЕСКО за возможность провести МИНЕПС здесь, в нашей стране. Россия делает все для того, чтобы спорт был приоритетом в развитии. Мы готовы сотрудничать со всем миром во имя честной игры. Конференция имеет исключительную роль и значение - здесь собираются люди, от которых зависит развитие спорта в странах", - сказал Мутко.

"Это очень важный форум, и я уверен, что статус его нужно поднимать, укреплять и делать все, чтобы голос министров спорта был услышан. Потому что вся основная нагрузка лежит на ваших плечах. Но зачастую мы с вами отвечаем только за неудачи и несем ответственность. Повестка очень актуальна - это доступность спорта, у людей есть потребность заниматься спортом, и его доступность - ключевой момент", - добавил он.

На конференции выступит генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли. Во вторник он посетил офис Российского антидопингового агентства (РУСАДА), чтобы лично ознакомиться с работой организации и оценить прогресс в ее работе. Форум посетит также генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура.

Основной темой форума станет обсуждение хода реализации положений, закрепленных в Международной хартии физического воспитания и спорта, принятой ЮНЕСКО в 2015 году, а также Берлинской декларации МИНЕПС от 2013 года.

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