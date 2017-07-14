Путин уверен, что рекомендации МИНЕПС будут способствовать росту популярности спорта

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Рекомендации и предложения, вынесенные по итогам Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС), должны способствовать росту популярности спорта и совершенствованию борьбы с допингом. Об этом говорится в приветственном письме президента России Владимира Путина, которое в рамках пленарного заседания форума, проходящего в Казани, зачитал помощник главы государства Игорь Левитин.

"Честь проведения столь значимого мероприятия досталась нашей стране по праву. Россия активно поддерживает усилия мирового сообщества в сфере реализации международной хартии физического воспитания и спорта, основополагающих принципов олимпизма, направленных на устойчивое развитие стран, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами", - говорится в обращении.

"Мы проводим серьезную программную работу по продвижению в обществе ценностей активного и здорового образа жизни, обеспечивая доступность занятий спортом для людей разных возрастов, особенно молодежи. Последовательно выступаем за чистоту спорта, принципы честной игры, отсутствие любых форм дискриминации по отношению к странам или отдельным лицам в этой области, укрепление единства олимпийского движения. Уверен, что в результате сотрудничества государств - членов ЮНЕСКО на конференции в Казани будут сформулированы конкретные предложения и рекомендации, способствующие росту популярности физической культуры и спорта, совершенствованию борьбы с допингом, формированию единых подходов к этой работе для всех государств", - отмечается в тексте обращения.

Конференция МИНЕПС проходит в Казани 13-15 июля. В мероприятиях принимают участие руководители и представители органов власти в области спорта 205 государств - членов ЮНЕСКО, а также заинтересованных международных организаций.