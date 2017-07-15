Прыгунья в воду Полякова морально поддержала Бажину во время соревнований на ЧМ

БУДАПЕШТ, 15 июля. /ТАСС/. Россиянка Мария Полякова морально поддержала соотечественницу Надежду Бажину во время соревнований по прыжкам в воду с метрового трамплина на чемпионате мира в Будапеште. Об этом она рассказала журналистам после окончания соревнований.

Бажина завоевала серебро, набрав в сумме за пять прыжков 304,70 балла. Победительницей стала австралийка Мэддисон Кини (314,95), третье место заняла итальянка Елена Бертокки (296,40). Полякова заняла пятое место (289,05).

"Я очень рада за Надежду, потому что она много выступала и никак у нее не получалось завоевать медаль на чемпионатах мира. После последней попытки мы стояли вместе, она попросила поговорить с ней, поскольку волновалась. Действительно, было очень волнительно, не могли даже смотреть за выступлением соперниц. Было очень много эмоций", - сказала Полякова.

Своим выступлением спортсменка осталась довольна. "Конечно, есть куда стремиться, но эта была лучшая сумма баллов из тех, что я когда-либо набирала, так что я довольна", - отметила она.

Серебряная медаль Бажиной стала второй наградой для сборной России на чемпионате мира. Ранее синхронистка Светлана Колесниченко победила в технической программе солисток.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.