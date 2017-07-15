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Прыгунья в воду Полякова морально поддержала Бажину во время соревнований на ЧМ

Спорт
15 июля, 18:46 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 15, июля. /ТАСС

Своим выступлением спортсменка, занявшая пятое место в прыжках с метрового трамплина, осталась довольна

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Мария Полякова

Мария Полякова

© EPA/ZSOLT SZIGETVARY

БУДАПЕШТ, 15 июля. /ТАСС/. Россиянка Мария Полякова морально поддержала соотечественницу Надежду Бажину во время соревнований по прыжкам в воду с метрового трамплина на чемпионате мира в Будапеште. Об этом она рассказала журналистам после окончания соревнований.

Бажина завоевала серебро, набрав в сумме за пять прыжков 304,70 балла. Победительницей стала австралийка Мэддисон Кини (314,95), третье место заняла итальянка Елена Бертокки (296,40). Полякова заняла пятое место (289,05).

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"Я очень рада за Надежду, потому что она много выступала и никак у нее не получалось завоевать медаль на чемпионатах мира. После последней попытки мы стояли вместе, она попросила поговорить с ней, поскольку волновалась. Действительно, было очень волнительно, не могли даже смотреть за выступлением соперниц. Было очень много эмоций", - сказала Полякова.

Своим выступлением спортсменка осталась довольна. "Конечно, есть куда стремиться, но эта была лучшая сумма баллов из тех, что я когда-либо набирала, так что я довольна", - отметила она.

Серебряная медаль Бажиной стала второй наградой для сборной России на чемпионате мира. Ранее синхронистка Светлана Колесниченко победила в технической программе солисток.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.

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