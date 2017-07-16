Макгрегор заявил, что хотел бы провести бой с Нурмагомедовым в России

ТАСС, 16 июля. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе ирландец Конор Макгрегор хотел бы провести поединок с Хабибом Нурмагомедовым в России. Слова ирландца приводит портал MMA Mmania.

26 августа в Лас-Вегасе Макгрегор проведет бой по правилам бокса с американцем Флойдом Мэйуэзером-младшим.

"Бой с Нурмагомедовым в России - это один из вариантов, который мы рассматриваем после поединка с Мэйуэзером, - сообщил Макгрегор. - Это было бы грандиозно, это было бы похоже на что-то из фильма "Рокки". Я думаю, вся моя жизнь с недавнего времени - это "Рокки". Почему бы и не встретиться с мужчиной в его родной стране, в таком безумном месте как Россия?".

"Определенно, это то, что я хотел бы сделать. Но у меня есть еще несколько разных вариантов. Посмотрим, что будет дальше", - добавил ирландский боец смешанного стиля (ММА).

На счету 28-летнего Макгрегора 24 поединка по правилам ММА, 21 победа (18 - нокаутом) и три поражения. В активе 28-летнего Нурмагомедова 24 победы (16 - досрочно) в 24 поединках.

Россиянин должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном за титул "временного" чемпиона UFC в легком весе 5 марта на турнире в Лас-Вегасе. "Временный" титул в перспективе давал победителю поединка возможность встретиться с Макгрегором в бою за основной пояс организации в данной весовой категории, однако за несколько часов до официального взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за ускоренной процедуры "сгонки" веса.