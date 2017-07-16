Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Макгрегор заявил, что хотел бы провести бой с Нурмагомедовым в России

Спорт
16 июля, 10:10 UTC+3 ТАСС

Чемпион UFC считает, что этот поединок может стать чем-то грандиозным, в стиле фильма "Рокки"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Коннор Макгрегор

Коннор Макгрегор

© AP/Julio Cortez

ТАСС, 16 июля. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе ирландец Конор Макгрегор хотел бы провести поединок с Хабибом Нурмагомедовым в России. Слова ирландца приводит портал MMA Mmania.

26 августа в Лас-Вегасе Макгрегор проведет бой по правилам бокса с американцем Флойдом Мэйуэзером-младшим.

Смотрите также
Флойд Мэйуэзер-младший

Бой с Макгрегором станет для Мэйуэзера последним в карьере

"Бой с Нурмагомедовым в России - это один из вариантов, который мы рассматриваем после поединка с Мэйуэзером, - сообщил Макгрегор. - Это было бы грандиозно, это было бы похоже на что-то из фильма "Рокки". Я думаю, вся моя жизнь с недавнего времени - это "Рокки". Почему бы и не встретиться с мужчиной в его родной стране, в таком безумном месте как Россия?".

"Определенно, это то, что я хотел бы сделать. Но у меня есть еще несколько разных вариантов. Посмотрим, что будет дальше", - добавил ирландский боец смешанного стиля (ММА).

На счету 28-летнего Макгрегора 24 поединка по правилам ММА, 21 победа (18 - нокаутом) и три поражения. В активе 28-летнего Нурмагомедова 24 победы (16 - досрочно) в 24 поединках.

Россиянин должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном за титул "временного" чемпиона UFC в легком весе 5 марта на турнире в Лас-Вегасе. "Временный" титул в перспективе давал победителю поединка возможность встретиться с Макгрегором в бою за основной пояс организации в данной весовой категории, однако за несколько часов до официального взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за ускоренной процедуры "сгонки" веса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
7
Россиянки Макарова и Веснина впервые выиграли Уимблдон в парном разряде
19
Гарбинье Мугуруса победила Винус Уильямс и впервые в карьере выиграла Уимблдон
12
Фестиваль экстремального спорта в Севастополе стартовал выступлением вейкбордистов
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер актер Владимир Толоконников
2
На вооружение ВМС США поступил новейший эскадренный миноносец John Finn
3
Только встал и уже устал: как отличить обычную лень от серьезной болезни
4
СМИ: мэр Нэмуро не смог посетить Южные Курилы из-за ответных мер РФ на санкции Японии
5
В Абхазии установили лиц, совершивших разбойное нападение на туристов
6
Публика уходит с концертов основателя Pink Floyd из-за критики Трампа
7
В Москве на 14 июля объявлен желтый уровень опасности из-за гроз с сильным ветром
Темы дня
Реклама