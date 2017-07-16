Мутко: Макарова и Веснина являются лидерами парного женского тенниса в мире

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МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Победа россиянок Елены Весниной и Екатерины Макаровой в финале Уимблдона в парном разряде является заслуженной, они представляют собой сильнейшую пару в мире. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.
В субботу Макарова и Веснина стали победительницами Уимблдона в парном разряде, обыграв Хао-Чин Чань (Тайвань) и Монику Никулеску (Румыния) со счетом 6:0, 6:0.
"Это олимпийские чемпионки, я считаю, что это лучшая пара в мире, это лидеры женского парного тенниса, они одержали заслуженную победу. Когда они в хорошей форме и в хорошем настроении, им крайне сложно противостоять. То, что они не дали ни единого шанса соперницам, это, конечно, приятно. Это первая победа для девчонок на Уимблдоне, очень рад за них и поздравляю с этим результатом, они молодцы", - сказал Мутко.
Вместе россиянки также выиграли Открытый чемпионат Франции (2013), Открытый чемпионат США (2014) и золотые медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.