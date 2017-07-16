Каноисты Штыль и Коваленко выиграли золото ЧЕ в заезде двоек на 200 метров

ТАСС, 16 июля. Россияне Иван Штыль и Александр Коваленко завоевали золотые медали в заезде мужских каноэ-двоек на дистанции 200 метров на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в болгарском Пловдиве.

Россияне показали время 35,627 секунды. Вторыми финишировали белорусы Андрей Богданович и Денис Махлай (+0,510). Венгры Йонатан Хайду и Адам Фекете стали третьими (+0,703).

Штыль стал шестикратным чемпионом Европы. Ранее в воскресенье в дуэте с Виктором Мелантьевым он завоевал золото в заезде мужских каноэ-двоек на дистанции 500 метров. Коваленко завоевал второе золото европейских первенств в карьере. В 2013 году он одержал победу в этой дисциплине вместе с Николаем Липкиным.

Для сборной России эта победа стала третьей на турнире. Ранее Олеся Ромасенко выиграла соревнования среди каноисток- одиночниц на дистанции 200 метров.

Чемпионат Европы завершится 16 июля.