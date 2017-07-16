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Гендиректор ФК "СКА-Хабаровск" доволен организацией матча с "Зенитом"

Спорт
16 июля, 14:21 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Матч состоялся на стадионе имени Ленина в Хабаровске, который последним из всех арен премьер-лиги получил разрешение на проведение матчей турнира

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Эпизод матча "СКА-Хабаровск" - "Зенит"

Эпизод матча "СКА-Хабаровск" - "Зенит"

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Генеральный директор футбольного клуба "СКА-Хабаровск" Олег Флегонтов остался доволен организацией домашнего матча чемпионата России против санкт-петербургского "Зенита". Об этом он рассказал ТАСС.

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Александр Кокорин (слева)

"Зенит" обыграл "СКА-Хабаровск" в матче первого тура чемпионата России

В воскресенье "СКА-Хабаровск" на своем поле проиграл "Зениту" со счетом 0:2. Матч состоялся на стадионе имени Ленина в Хабаровске, который последним из всех арен премьер-лиги получил разрешение на проведение матчей турнира. Ранее на стадионе при помощи Российского футбольного союза было уложено новое искусственное поле, а также заменено освещение.

"Я хотел бы сейчас узнать мнение делегатов и инспекторов матча. Была проделана большая работа, которая не прошла мимо, и я доволен организацией игры. Если посмотреть, что было, когда к нам приезжала комиссия, и что сейчас, то был совершен маленький подвиг всего Хабаровского края, работников и сотрудников клуба, которые помогали в перекладке поля. К тому же не подвела посещаемость, давно у нас так стадион не заполнялся - билеты смели буквально за два дня", - сказал Флегонтов.

"СКА-Хабаровск" впервые в истории выступает в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). В прошлом сезоне команда заняла четвертое место в первенстве ФНЛ и в стыковых матчах обыграла "Оренбург".

Следующий матч на стадионе имени Ленина "СКА-Хабаровск" проведет 29 июля против московского ЦСКА. До этого хабаровчане в Туле сыграют с местным "Арсеналом".

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